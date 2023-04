‘İktidar’ sıralarında renkli atışma

Haberin Devamı

TBMM’nin kapanmasına saatler kala, CHP grup Başkanvekili Özgür Özel’in AK Parti sıralarına oturması renkli görüntülere neden oldu.

- CHP’Lİ ÖZEL, AK Parti SIRALARINDA: TBMM’nin önceki günkü görüşmeleri sırasında birleşime iftar dolayısıyla ara verildi. Aradan sonra AK Parti sıralarında yalnızca AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim’in olduğunu fark eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerinden kalkarak AK Parti milletvekillerine ayrılan bölüme geçti. Boş sıraların arasından Genel Kurul’u bir süre izleyen Özel daha sonra grup başkanvekillerinin oturduğu bölüme giderek, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can ile sohbet etti.

- KOLTUKLAR SAĞLAM MI, BURADA OTURACAĞIZ: Özel, Hürriyet’e bu sohbeti anlatırken Can’a, “İzin verirseniz biraz keşif yapayım. Hani evin içinde oturan kiracıya bile yenisi geldiğinde evi görmesine, perde ölçüsü almasına falan izin veriliyor ya nasıl olsa az kaldı, 1 gün daha buradasınız” dediğini aktardı.

- SONRA YİNE MUHALEFET SIRALARINA DÖNÜYORSUNUZ: AK Partili Can da sohbeti Hürriyet’e anlattı. Can, “Özgür Bey bizim sıralara geldi, ‘14 Mayıs’tan sonra biz buraya geleceğiz, buradan bakalım nasıl görünüyor?’ diyerek kürsüye yakın koltuklara geçti” dedi. Aralarında karşılıklı esprili bir konuşma geçtiğini belirten Can, Özel’e “Her seçim döneminde aynı şeyi söylüyorsunuz” karşılığını verdiğini belirterek “‘Hep gelip kontrol ediyorsunuz sonra yine muhalefet sıralarında oturuyorsunuz’ dedim” ifadelerini kullandı.

MECLİS’E VEDA

- TBMM 27’nci dönem 6’ncı yasama yılı faaliyetleri, 14 Mayıs’ta yapılacak seçim nedeniyle tamamlandı. Genel Kurul’da kürsüye konuşmak için çıkan milletvekilleri hem helallik istedi hem de veda etti. Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş’un Meclis Genel Kurul’un çalışmalarını tamamlandığını açıklamasından sonra Genel Kurul Salonu’nda bulunan milletvekilleri birbirleri ile vedalaştı ve günün anısına kürsü önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.