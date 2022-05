İktidar-muhalefet iyi dileklerle bayramlaştı

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, CHP ve MHP heyetleriyle bayramlaşmada, artık sağlık sorunlarının olmadığı bir dünya, Türkiye için dua etmek istediğini belirterek, “Yüz yüze olmayı her zaman çok tercih ederim. Kurban Bayramı inşallah öyle olacak” dedi ve şunları söyledi: “Son 2 yıldır teşkilatlarımız kapalı devre sistem içerisinde çalışıyordu. Bu ramazan eski modelimize yeniden dönme imkânımız oldu. Teşkilatlarımız çok özlemiş, vatandaşımız da bizi özlemiş, onu fark ediyoruz. Asıl meselemiz çok tabii olarak seçmenimiz ve vatandaşımız neyi talep ediyor, neyi daha yoğun çalışmamız lazım, onlardan bilgi alıyoruz ve onun neticesinde tekrar siyasetimizi gözden geçiyoruz ve üzerine çalışmalar yapıyoruz. Biz de aynen sizin gibi Cumhur İttifakı adına her anımızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Dinleme toplantıları yapıyoruz, özellikle sektörel toplantılara yoğunlaştık. Sayın Cumhurbaşkanımız hakeza her akşamını ayrı değerlendirdi, hatta sahurlar yaptı gençlik kollarımızla. Bu manada çok yoğun devam ediyoruz.”

Haberin Devamı

SAFLARI SIKLAŞTIRARAK

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka da AK Parti ve İYİ Parti heyetleriyle bayramlaşmada, ayrı gayrılığın olmadığı, huzur, sağlık, barış, eşitlik ve demokrasinin tesis edildiği bir Türkiye temennisinde bulundu. Nazlıaka, “Yoksulluğun, yoksunluğun olmadığı, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, herkesin refah içinde, huzur içinde, barış içinde, mutluluk içinde yaşadığı güzel bayramları kucaklayalım istiyoruz” dedi.

BAYRAM SOFRASI KURACAĞIZ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat da önceki gün kurdukları bayram sofrasında Genel Başkanları Meral Akşener ile birlikte partililerle buluştuklarını anımsatarak, “İnşallah bu bayram sofrasını tüm Türkiye’de kurmaya azimliyiz. 2023’te bu sofrayı hep birlikte kuracağız” dedi.

ASKIDA BİLETE DESTEK

Nazlıaka da “Millet İttifakı her geçen gün safları sıklaştırarak yürüyüşünü sürdürüyor” diye konuştu. Nazlıaka, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu başkanlığındaki HDP heyeti ile bayramlaşmada da “Ayrılığın gayrılığın olmadığı bayramlar diliyoruz” derken, parti olarak öğrenciler için başlattıkları “askıda bilet” kampanyasına destek istedi.

Haberin Devamı

AK PARTİ VE MHP’DE TEBRİKLER VİDEOKONFERANSLA

AK Parti ve MHP, bayramlaşma için videokonferans yöntemini kullandı. AK Parti, HDP, DEVA ve Gelecek Partileri ile bayramlaşmadı. MHP ise bu üç partinin yanı sıra İYİ Parti ile de bayramlaşma programı yapmadı. Bayramlaşmalarının çoğunluğunu yüz yüze gerçekleştiren CHP geniş tuttuğu listesinde Muharrem İnce’nin Memleket Partisi ile HDP’ye de yer verirken, İYİ Parti MHP’nin yanı sıra BBP ve HDP ile bayramlaşmadı.