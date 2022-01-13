‘İktidar muhalefet el ele genç ölümlerini silelim’

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi:

“Haftaya çok acı haberlerle başladık. Daha hayatlarının baharındayken, Enes oğlumuzu, Raziye ve Dilara kızlarımızı kaybettik. Buradan Sayın Erdoğan’a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Artık yeter. Bu ölümlerin artık durması gerekli. Bu ölümlere, benim üzüldüğüm gibi, senin de üzüldüğünü biliyorum. Bunun siyasi bir yanı yok. Kaybettiğimiz her gencin ardından, üzüntü beyanlarında bulunmak yetmiyor. Gel, iktidar ve muhalefet el ele verelim, bu ülkenin lügatından, kadın ölümlerini, genç ölümlerini silelim.

BORÇLU ÖĞRENCİLER

Devlete borçlu öğrencilerimizin sayısının 5 milyonu aştığını, 300 binden fazla öğrencimiz hakkındaysa icra takibi başlatıldığını biliyoruz. Sayın Erdoğan, KYK borcuna, faiz uygulamaktan vazgeçmiyorsun.

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Hiç merak etmeyin. Seçim ufukta göründü. İktidarın irili ufaklı ortakları istese de istemese de o sandık, er ya da geç, milletimizin önüne gelecek.”

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan sonra dün İYİ Parti Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Akşener’le görüştü. Görüşmede ülke meselelerin konuşulduğu öğrenildi.

TÜRKKAN 70 GÜN SONRA MECLİS’TE

Grup toplantısında, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Bingöl ziyareti sırasında bir şehit yakınına küfür etmesiyle büyük tepki çeken Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da vardı. Olayın ardından 70 gündür Meclis’e gelmeyen Türkkan ilk kez grup toplantısında görüntülendi. (Rıza ÖZEL / ANKARA)