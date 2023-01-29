‘İktidar gitmeli ama 6’lı Masa da gelmemeli’

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Ziyaret sonrası vatandaşı Memleket Partisi’ne destek vermeye davet eden İnce, şunları söyledi: “Bu iktidar yorgun, Erdoğan yorgun, gitmeli. Peki karşıda da bir 6’lı Masa var. Onlar da gelmemeli. Neden onlar da gelmemeli? Daha iktidara gelmeden Ali Babacan, Anayasa’daki Türklüğü kaldıracakmış, devrim yasalarını tartışıyor. Yani saçma sapan konulara giriyorlar ve ürkütüyorlar beni. Anayasa’ya göre 2 kere seçilebilir birisi. Yok mağdur olurmuş da, bilmem nedir de duruma göre değişebilir mi kişiye göre değişebilir mi? Anayasa ne diyorsa o. 6’lı Masa da tam bir Erdoğan taraftarı. Onlara bir tavsiyem olsun, madem Erdoğan’ı aday yapmak istiyorlar. Cumhurbaşkanı feshederse olamaz, 360 milletvekili de Cumhur İttifakı’nda yok. O zaman milletvekili desteği versinler.”