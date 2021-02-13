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Gündem
Fatih TURAN/BULANCAK (GİRESUN) (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2021 - 12:26 | Son Güncelleme:

İkranur Tirsi soruşturmasında kritik hafta

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İkranur Tirsi soruşturmasında kritik hafta
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Giresun'un Bulancak ilçesinde geçen yıl kaybolduktan 3 gün sonra cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili soruşturmada dün sürpriz bir gelişme yaşanmıştı. İkranur'un dedesi, amcası ve halalarının da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelileri çapraz sorguya alıp, olayı aydınlatmaya çalışan ekiplerin, İkranur'un acılı babasına bir hafta sabretmesini söylediği öğrenildi.

Bulancak ilçesi İcilli Köyü, Kıran Mahallesi'nde evinin yakınındaki bahçede geçen yıl 27 Haziran günü saat 18.00 sıralarında 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı- Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük İkranur geri dönmeyince kardeşi ve kuzeni ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan Tirsi ailesi, kızlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve termal kameralar ile aradığı İkranur, 3 gün sonra evlerinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy Deresi'nde ölü bulundu.

CİNAYET ŞÜPHESİNE ARAŞTIRMA

İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor. İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur’un iç organlarından alınan parçalara, çoklu organ incelemesi yapılacak. Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından parçalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

20 KİŞİDEN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına devam ediyor. Soruşturmada kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyor. Bu kapsamda köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişiden DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen DNA örnekleri inceleniyor.

İkranur Tirsi soruşturmasında kritik hafta

ŞÜPHELİLER SORGUDA

Sır perdesinin aralanması için Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 7 kişiyi gözaltına aldı. Küçük kızın dedesi, amcası, 3 halasının da yer aldığı 7 kişinin, sorgusu sürüyor. Ekipler, şüphelilerin çapraz sorguya da alarak, olayı tüm detaylarıyla aydınlatmaya çalışıyor.

1 HAFTA SABRETMESİ İSTENDİ

Bu arada Serdar Tirsi de kızının ölümüne ilişkin gelişmeleri yakından takip edip, olayın aydınlanacağı anı bekliyor. Gelişmelerle ilgili sınırlı bilgi edinebilen Serdar Tirsi, güvenlik güçlerinin kendisine bir hafta sabretmesini söylediğini, gözaltıların detayına dair ise bilgi sahibi olmadığını belirtti.

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