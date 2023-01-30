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İkonalara müşteri ararken yakalandılar

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#İstanbul#Tarihi Eser#Operasyon
İkonalara müşteri ararken yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 07:00

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki kişinin ellerindeki tarihi eserlere müşteri aradığı bilgisini aldı.

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Müşteri gibi irtibat kuran jandarmalar, tarihi eserlerin tümü için pazarlık yaptı. Pazarlığın ardından da satıcılar F.Ç. ve İ.E.’nin Eyüpsultan’da verdikleri adrese operasyon düzenlendi. İki şüpheli kaçmaya çalışsa da jandarmalar tarafından gözaltına alındı.

Göktürk’teki iki ayrı adreste yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait aralarında ikonaların da olduğu 101 eser ile Osmanlı dönemine ait 7 tarihi eser ele geçirildi. Eserler İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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#İstanbul#Tarihi Eser#Operasyon

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