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Gündem
Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)
Haber Giriş: 02.08.2021 - 15:20 | Son Güncelleme:

İkna yoluyla teslim olan PKK’lı aileleriyle buluşturuldu

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İkna yoluyla teslim olan PKK’lı aileleriyle buluşturuldu

GÜVENLİK güçlerinin ikna çalışmalarıyla terör örgütünün barınma alanlarından kaçıp, Şırnak’ta Habur Sınır Kapısı’na gelerek, teslim olan 2 PKK’lı kadın, Mardin’de aileleriyle buluşturuldu.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucu geçen yıl terör örgütü PKK’ya katılan D.Ö. isimli kadın ile 2013'te terör örgütüne katılan A.A. isimli kadın, PKK'nın barınma alanlarından kaçıp, Şırnak’ta Habur Sınır Kapısı’na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. D.Ö. ve A.A., işlemlerinin ardından getirildikleri Mardin Emniyet Müdürlüğü’nde aileleriyle buluşturuldu.

HDP'nin Diyarbakır il binası öndeki evlat nöbetinde bulunan ailelerden de 31'i evlatlarına kavuşmuştu.

 

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