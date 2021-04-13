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Gündem
Emrah KIZIL-Selim KAYA/MARDİN,(DHA)-
Haber Giriş: 13.04.2021 - 14:43 | Son Güncelleme:

İkna edilerek teslim olan kadın PKK'lı, ailesine kavuştu

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İkna edilerek teslim olan kadın PKK'lı, ailesine kavuştu

Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan S.A., Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluştu. 

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri, PKK'lı teröristlerin teslim olmalarına yönelik ikna çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 2015'te terör örgütü PKK'ya katılan S.A., yaptıkları ikna çalışmalarıyla teslim olmasını sağladı. Terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen S.A., güvenlik güçlerine teslim oldu.

İkna edilerek teslim olan kadın PKKlı, ailesine kavuştu



Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen S.A., sorgusunun ardından ailesiyle buluştu. 7 yıl aradan sonra kızlarına kavuşan anne ve baba uzun süre hasret giderdi. Duygulu anların yaşandığı buluşmada, anne kızına sarılarak mutluluk gözyaşları döktü. 

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