İkna edilen PKK'lı terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2014 yılında terör örgütü PKK'ya katılan terörist ile temas kurdu. Jandarma ekiplerince ikna edilen terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek askerlere teslim oldu. İsmi açıklanmayan terörist, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, soruşturma sürüyor.