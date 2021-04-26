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Gündem
AA
Haber Giriş: 26.04.2021 - 13:02 | Son Güncelleme:

İkna edilen PKK/KCK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

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İkna edilen PKK/KCK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Adana'da 2014'te PKK/KCK'nın dağ kadrosuna katılan örgüt mensubu, ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışmaları sonucu "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan A.T'nin teslim olması için ikna süreci başlatıldı.

Örgüt mensubu A.T, ikna sürecinde yapılan görüşmeler sonucu Silopi Hudut Takımı Kapılı Karakolu'na teslim oldu.

A.T, adli işlemler için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

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