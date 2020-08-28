İklimle uyumlu yerleşilmeli

CHP heyetinde Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve milletvekilleri yer aldı. Heyet üç gün boyunca Giresun’da incelemelerde bulundu. Heyetin incelemeler sonucu hazırlayarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sunduğu raporda şu saptama ve öneriler yer aldı:

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ

Giresun ili geneli için afet bölgesi kararı alınmalıdır.

Selden zarar gören yerleşim alanları ve yurttaşların mağduriyetleri oranında eşit koşullarda kamu hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanmalıdır.

İklim krizini derinleştiren ormansızlaştırma, orman alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesi, dere yataklarının değiştirilmesi, imara açılması, dolgu alanları yaratılması gibi çarpık kentleşme-yerleşme politikaları terk edilmeli, doğa ile uyumda yöredeki kültürel miras ve kadim bilgi de esas alınarak doğayla ve iklimle uyumlu yerleşime geçilmelidir.

Sel felaketi öncesi ve sonrasındaki ihmaller tespit edilerek ilgili kişi ve kurum yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmalıdır.