İklimde son dönemeç

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolas Meyer-Launtrut ve BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez’in de katıldığı İklim Değişikliği ile Mücadele Toplantısı’nda konuşan Emine Erdoğan, 2020 yılının takvimlerde felaketlerle işaretlendiğini belirterek şunları söyledi:

“Korona salgını hayatlarımızın ortasına şimşek gibi düştü. Bununla beraber, iklim değişikliğine bağlı felaketler bizleri gerçekten nefessiz bıraktı. Ülkemizde rekor düzeyde sıcaklıklar gördük. Anadolu’da ilk kez kum fırtınası tecrübe edildi. 1990 yılından itibaren aşırı hava olayları sürekli artış halinde. 2019 yılı, 935 olay ile en fazla afetin yaşandığı yıl olarak kayda geçti. Barajlardaki su seviyesi alarm veren noktalara düştü. Son dönemeçteyiz. Elimizde, gidişatı olumlu yönde değiştirebilecek son on yılımız var. Ve bu fırsatı değerlendirebilecek son nesiliz. Korona salgını sırasında, iklim değişikliği ile ilgili yürütülen işler gerileme kaydetti. Ülkemizde ve dünyada tek kullanımlık malzemeler, maske ve plastik eldivenler yepyeni bir kirlenmenin kapısını açtı.”

İKLİM KANUNU İHTİYAÇ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise akademisyenler, uzmanlar ve sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla hazırlanan “İklim Değişikliğiyle Mücadele Sonuç Bildirgesi”ni paylaştı. Önümüzdeki dönemde büyük bir yıkımla karşı karşıya kalınabileceğini belirten Kurum, ”Ülke olarak, adeta bir seferberlik ruhuyla hareket etmek için bir İklim Kanunu’na ihtiyaç duyduğumuz aşikârdır” dedi.

NESLİ TÜKENEN KUŞUN SESİ

Emine Erdoğan, “Vakit, Kızılderili şefin şu sözlerindeki bilgeliği artık idrak etmemizin vaktidir. ‘Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda, beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.’ İnşallah bu son yaşanan felaketler, tüm dünya için büyük bir uyanışın vesilesi olur” dedikten sonra, salondakilere Havai adalarında nesli tükenen endemik bir kuş türünün, 1987’de kaydedilen, 45 saniyelik son sesini dinletti.