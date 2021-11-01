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İklim Zirvesi'nde Biden'dan dikkat çeken uyarı! "Dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız"

#ABD#Joe Biden#İklim Zirvesi
İklim Zirvesinde Bidendan dikkat çeken uyarı Dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız

ABD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliğinin halihazırda dünyaya büyük zarar verdiğine dikkati çekerek, "Şu anda dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız." uyarısında bulundu.

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Biden, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) yaptığı konuşmada, iklim değişikliğini "varoluşsal bir tehdit" olarak nitelendirdi.

Zirveye katılan liderleri, iklim değişikliği ile ilgili sert adımlar atmak için kısıtlı bir zaman olduğu konusunda uyaran Biden, "Açıkça söylemek gerekirse, tarihin gözlerinin üzerimizde olduğu ve önümüzde derin soruların olduğu bir zamanda toplandık. Konu basit. Harekete geçecek miyiz ve gerekeni yapacak mıyız? Önümüzdeki büyük fırsatı kullanacak mıyız, ya da gelecek nesilleri acı çekmeye mahkum mu edeceğiz?" sorularını yöneltti.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DÜNYAYI MAHVEDİYOR"

Glasgow'da yapılan zirvenin, gelecek için daha azimle savaşma konusunda bir ilerlemeye yol açmasını umduğunu vurgulayan Biden, "İklim değişikliği, dünyayı mahvediyor ve insanların yaşamını tehlikeye atıyor. Ülkelere trilyonlarca dolara mal oluyor." ifadesini kullandı.

Biden, iklim değişikliği nedeniyle rekor seviyelerdeki sıcaklık ve kuraklığın orman yangınlarını tetiklediğini, son yılların en büyük fırtınalarının yaşandığını ve bunların hepsinin ABD'yi etkilediğini belirterek, "Şu anda dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız. Kendimize yatırım yapma ve adil temiz enerjili bir gelecek inşa etme, bu süreçte de dünyada milyonlarca iyi maaşlı iş olanağı açma imkanımız var." diye konuştu.

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BİDEN'DAN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE FİNANSMAN MESAJI

Gelişmekte olan ülkelere temiz enerjiye geçiş süreçlerini hızlandırmak için yardım etmek istediklerini dile getiren Biden, "Bunu yapmak, bizim zorunluluğumuz." dedi.

Yönetiminin, ABD'nin gelişmekte olan ülkelere iklim finansmanını 2024'e kadar 4 katına çıkarmak için Kongre ile çalıştıklarını aktaran Biden, "Herkesin görevinin başında olması gerektiği bu çabada, mali seferberlik çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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#ABD#Joe Biden#İklim Zirvesi

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