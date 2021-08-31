‘İklim ve Göç Bakanlığı’ planlanıyor

Yeni bakanlık kurularak iklim değişikliği ve göç hareketleriyle ilgili tüm birimlerin toplanması öneriliyor. Yetkili kurullarda tartışılan öneriler özetle şöyle:

GÜVENLİ YERLEŞİM

“İklim değişikliği dikkate alınarak öncelikle ‘güvenli yerleşim yeri’ anlayışı geliştirmeli. Yerleşke planları yenilenmeli. Orman yangınlarına yönelik seri örgütlenme ve daha hızlı müdahale şartlarını oluşturacak altyapıya öncelik verilmeli.

İklim değişikliğinden kaynaklanan yeni şartlara uyumlu bir altyapı oluşturulması gerekir. Hem ilgili bakanlıkların yeniden yapılandırılması hem de kamuda yeni birimler kurulması gerekebilir.

Ayrıca, nüfus hareketliliği ve göçler dikkate alınarak, Göç İdaresi ile AFAD gibi uzman kuruluşları bir çatı altına alacak ‘İklim Değişikliği ve Göç Bakanlığı’ kurulması gündeme getirilmelidir.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara