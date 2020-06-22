İklim krizine karşı yeni çözüm: Yağmuru hasat ettiler

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) 2019 yılının sonunda su kaynaklarını etkin kullanmak, hasar görmüş toprakları iyileştirmek, kuraklık, heyelan gibi riskleri azaltmak ve iklim krizi ile mücadele etme amacıyla başlattığı ‘Yağmur Suyu Hasadı’ projesinde 7 ayda 460 ton su hasat edildi. Bu, dört kişilik bir ailenin 1.5 yıllık su ihtiyacına denk geliyor. Aydın’ın Haydarlı Köyü’nde Büyük Menderes Havzası’nda başlayan projede, ekim ayına kadar 650 ton suyu hasat etmek ve diğer bölgeler için sürdürülebilir bir model oluşturmak hedeflendi.

200 GÖNÜLLÜ KATILDI

HSBC Bankası ile ortak yürütülen projenin başlangıcında 200 gönüllü su riskleri ve yağmur suyu hasadı konusunda eğitimler aldı. Gönüllüler Aydın’ın Haydarlı Mahallesi’ne düzenli aralıklarla giderek saha çalışması gerçekleştirdi. Yerel halk için temiz su kaynaklarının önlem ve uygulamalarla nasıl korunabileceği konusunda bilinçlendirdi. Yıllardır sel sorunuyla mücadele eden Haydarlı Köyü bu projeyle hem su ihtiyaçlarını karşıladı, hem de aldıkları eğitimle köydeki kuraklık, toprağın tuzlanması heyelan ve ani su baskını gibi sorunların asgari seviyeye inmesi için mücadele verdi.

‘TOPRAĞI İYİLEŞTİRİYOR’

Projeyle ilgili açıklama yapan WWF Türkiye Gıda ve Tarım Programı Müdürü Arzu Balkuv, “Büyük Menderes Havzası, ülkemizde suyun aşırı ve bilinçsizce kullanımı ve tatlı su habitatlarının bozulması sebebiyle iklim değişikliğine karşı en hassas bölgelerimizden biri haline gelmiş durumda. Suyun verimli kullanımı için sürdürülebilir bir model oluşturmak amacıyla havzada ‘Yağmur Suyu Hasadı’ projesini hayata geçiriyoruz. Hedefimiz 650 ton yağmur suyu hasadıyla toprağı iyileştirmeye ve iklim krizine karşı ekolojik onarıma yarar sağlayacak bir model oluşturmak” dedi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

Sistemin işleyişini de anlatan Balkuv şöyle konuştu: “Bu yöntem yağmur suyunun; varil, havuz, yeraltı gibi ortamlarda biriktirilmesi; suyu yavaşlatıp, yaydırarak toprağa emdirilmesi gibi yöntemlerle toplanarak günlük kullanımda, sulamada yeniden kullanılmasını sağlayan, aynı zamanda toprağın bereketini artıran, bozulan su döngüsünü onaran bir sistem. Yazın kuraklığa karşı önlem olarak etkiliyken; toprağa su emdirilmesi yoluyla da kışın aşırı yağışlara karşı etkili bir çözüm. Tüm bu yöntemlerle toprağı onararak, toprağın en verimli üst tabakasının yağmur erozyonu ile akıp gitmesini önleyerek arazi bozunumuna karşı kullanılan stratejilerden biridir.”