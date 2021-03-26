İklim krizine karşı tohum topu

2017 yılında Mert Karslıoğlu tarafından kurulan Ecording, 21-26 Mart Orman Haftası’nda Anadolu Efes işbirliği ile ‘Tabiatımız Özel’ projesi kapsamında Artvin ve Mersin’e 2 milyon tohum topu atıyor. Yeşil şişeli ürünlerin geri dönüştürülmesiyle hayata geçirilen projede özel tasarlanmış ecoDrone’lar Artvin ve Mersin’de toplam 35 futbol sahası büyüklüğündeki alana tohum dağıtıyor.



KADINLAR HAZIRLIYOR

EcoDrone’lar tarafından atılan tohum topları da kırsal bölgelerde yaşayan kadınlar tarafından yapılıyor. Projede kullanılan tohum topları, toprak yüzeyinde yetişebilen mineral ve toz gübre tohum toplarının orman toprağıyla kaplanmasından oluşturuluyor. Bu şekilde rüzgârdan, soğuktan, hayvandan ve aşırı sıcaktan korunan tohumların çimlenebileceği ortam sağlanmış oluyor.

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