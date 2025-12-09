×
İklim krizinde hastalık tehdidi... Dünya 2.5 derece ısınacak

İklim krizinde hastalık tehdidi... Dünya 2.5 derece ısınacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2025 07:00

GEÇEN günlerde 30’uncusu Brezilya’nın Belem şehrinde düzenlenen Conference of the Parties (COP) yani Taraflar Konferansı’nda iklim krizi masaya yatırıldı.

Tüm devletler küresel ısınmaya dair verdiği sözleri tutsalar dahi dünya 2.5 derece ısınacak. 2.5 derecelik ısınma ise dünya genelinde büyük değişikliklere neden olacak.

‘SALGINLAR ARTACAK’

Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, “Ekstrem hava olaylarında patlama meydana gelir, aşırı sıcak dalgaları 10 -15 kat daha sıklaşır, biyoçeşitlilik kaybı yaşanır” diye konuştu.

Doç. Dr. Aykaç, DSÖ ve Lancet Countdown verilerine dayanarak şunları açıkladı: “Sıcak hava dalgaları nedeniyle yılda yüzbinlerce ek ölüm bekleniyor. Özellikle kalp damar hastaları, KOAH ve astım hastaları, yaşlılar, bakım hastaları, bebekler yüksek risk altında. İstanbul, İzmir, Çukurova ve Bangladeş gibi kıyı ovaları, daha sık su altında kalabilir. Sıtma, Dengue, Batı Nil Ateşi, Zika gibi hastalıkları taşıyan sivrisinekler, daha kuzey bölgelere ve yüksek rakımlara yayılır. Ayrıca oluşacak seller dolayısıyla ishal, kolera, leptospiroz salgınları görülür.” 

