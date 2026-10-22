İklim krizi beyni tehdit ediyor

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İKLİM değişikliği yalnızca çevreyi değil, beyin sağlığını da tehdit ediyor. Avrupa Nöroloji Akademisi Çevresel Etkiler Görev Gücü Eş Başkanı nörolog Ulf Kallweit’e göre migren, demans ve Parkinson gibi nörolojik hastalıklar yaşam boyunca her üç kişiden birini etkiliyor. Ruh sağlığı sorunlarıyla birlikte bu hastalıkların küresel ekonomik maliyetinin 2019’da 1.5 trilyon Euro’ya ulaştığı tahmin edilirken Kallweit, yükselen sıcaklıkların mevcut hastalıkları ağırlaştırabileceğini ve yeni sağlık sorunlarının ortaya çıkma riskini artırabileceğini belirtiyor.

İNME RİSkİ ARTIYOR

Kallweit, sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkmasıyla inme vakalarının arttığına dikkat çekiyor. Sıcağa bağlı inmelerin toplam vakalar içindeki payının bugün yaklaşık yüzde 1 olduğunu belirten uzman, bu oranın gelecek 20-30 yılda yüzde 5 ila 8’e yükselebileceği uyarısında bulunuyor. Gece sıcaklığının 20 derecenin altına düşmediği tropikal geceler de vücudun soğumasını zorlaştırarak derin uykuyu bozuyor. Uzun süreli uyku sorunları, inme ve demans riskini artırabiliyor. İklim değişikliğiyle yayılım alanları genişleyen kene ve sivrisinek kaynaklı enfeksiyonlar da sinir sistemini etkileyebilirken, Lyme hastalığı bu risklere örnek gösteriliyor.

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Çocuklar, yaşlılar, hamileler ve mevcut sağlık sorunları bulunanlar aşırı sıcaklara karşı daha savunmasız. Düşük gelirli bölgelerde yaşayanlar ise serin evlere, sağlıklı gıdaya ve temiz havaya erişimde yaşadıkları güçlükler nedeniyle daha fazla risk altında kalabiliyor. Uzmanlar, kentlerde hava kirliliği ve gürültünün azaltılmasını, yeşil alanların artırılmasını ve binaların aşırı sıcaklara dayanıklı tasarlanmasını öneriyor.