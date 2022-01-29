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İklim için yeşil zirve

#İklim#Zirve#Ankara
İklim için yeşil zirve

İklim kriziyle mücadele ve üretimin yeşil kurallara göre yeniden dizayn edilmesi amacıyla önemli bir adım atılıyor. Ankara’da 30-31 Mart’ta, ‘Eko İklim – Uluslararası Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’ toplanacak. Hedef Türkiye’yi yeşil dönüşümü tamamlamış bir üretim üssüne dönüştürmek.

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ANKARA’daki Eko-İklim Zirvesi’ne hazırlık toplantısı Ankara Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde, üniversite rektörleri ve bilim adamlarının katılımıyla yapıldı. Toplantıda iklim krizinin ülke ekonomilerine getireceği faturadan, yeşil dönüşüm için gerekli adımlara kadar tüm sorunlar tartışıldı. Toplantıda, TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Avrupa Parlamentosu’nda yaptıkları çalışmaları da içeren bir sunum yaptı. Sunumda yer alan önemli değerlendirmeler şunlar:

TRİLYON DOLARLIK KAYIPLAR

“Bugün iklim krizinin maliyeti artık trilyon dolarlarla ölçülüyor. Tüm insanlığın iklim değişikliğine dur diyememesi durumunda 2050’ye kadar küresel gelirden yüzde 15 ila yüzde 20’yi kaybedeceğiz. Gelişmekte olan ülkelerde gelir düzeyindeki azalışın yüzde 30’ları bulabileceğine yönelik çalışmalar mevcut. Son 10 yılda yalnızca Grönland’da 3.5 trilyon tondan fazla buzul eridi. Ekonomik maliyetin 10 trilyon dolara ulaşacağı yönünde.

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NE YAPMAK GEREK?

Oyunun kuralları baştan yazılmıyor, oyun kökten değişiyor. Lojistik sektöründeki aksamalar sebebiyle tüm dünyada maliyetlerde yüzde 100’ü aşan yükselişler söz konusu. Tüm bu süreç başta ABD ve Avrupa olmak üzere tedarik süreçlerinde daha yakın coğrafyalara yönelmeyi, tedarik zincirini kısaltmayı gerekli kılıyor. Bu sürecin en önemli sürükleyicilerinden biri de hepimizin bildiği gibi ve bugün bir araya geldiğimiz bu buluşmanın da gündemini oluşturan ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı’.

TARİHİ FIRSAT

2050’de Avrupa’yı iklim nötr hale getirmeyi amaçlayan Avrupa Yeşil Mutabakatı aynı zamanda küresel bir çerçevede yeni ve sürdürülebilir bir dönüşümün de temellerini oluşturuyor. İçinde bulunduğumuz yeşil dönüşüm sürecinde geleneksel yaklaşımların yerine yenilikçi ve girişimci teknolojiler ve kapsayıcı karar alma süreçleri geldi. Bunların ışığında kökten değişen bu oyun, ülkemizin önüne tarihi bir fırsat sunuyor. Ülkemiz, ‘yeşil kalkınma devrimi’ vizyonuyla ticarette, enerjide, sanayide ve üretim süreçlerinde ve daha birçok alanda köklü bir dönüşüm potansiyeli ile yeni dönemin en önemli üretim merkezi olabilir.”

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