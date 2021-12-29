‘İklim Değişikliği’nin müfredata dahil edilmesi sevindirici’

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Erdoğan, paylaşımında "İklim Değişikliği'nin eğitim müfredatına dahil edilmesi sevindirici bir haber. Müfredat kadar öğretmenlerimizin taşıdığı çevre bilincinin de gençlerimiz için rehber olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.