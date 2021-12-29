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‘İklim Değişikliği’nin müfredata dahil edilmesi sevindirici’

#İklim Değişikliği#Müfredat#Emine Erdoğan
‘İklim Değişikliği’nin müfredata dahil edilmesi sevindirici’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Twitter hesabından Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda 'Çevre ve İklim Değişikliği' alanında yeni planlamaya ilişkin paylaşımını alıntılayarak açıklama yaptı.

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Erdoğan, paylaşımında "İklim Değişikliği'nin eğitim müfredatına dahil edilmesi sevindirici bir haber. Müfredat kadar öğretmenlerimizin taşıdığı çevre bilincinin de gençlerimiz için rehber olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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#İklim Değişikliği#Müfredat#Emine Erdoğan

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