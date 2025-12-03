İkizlerle gelen ‘özel’ dokunuş

Haberin Devamı

İlknur Tercan, Gazi Üniversitesi’nde okulöncesi ön lisansını tamamladıktan sonra, 1984 yılında Ankara Ahmet Vahit Paşa İlköğretim Okulu’nda göreve başladı. Tercan için hayat, öğretmenliğe başladıktan 6 yıl sonra 25 yaşındayken tek yumurta ikizleri Gizem ve Didem’in dünyaya gelmesiyle bambaşka bir yola evrildi. İkizler 4 yaşına geldiğinde İlknur öğretmen, 1994 yılında girdiği sınavı kazanarak Türk çocuklarına okulöncesi eğitim vermek üzere Almanya’nın Nürnberg kentine gitti.

İKİZLERİNE OTİZM TEŞHİSİ

Bir yıl sonra ise kızlarındaki değişimi fark etti. Hayatını değiştiren o değişimi şöyle anlatıyor: “Kızlarıma otizm tanısı kondu. Otizm farkındalığının çok düşük olduğu o yıllarda, Alman sistemindeki otizm eğitimi karma sınıflar içinde görme, işitme ve zihinsel engelli çocuklarla aynı ortamda gerçekleştiriliyordu. Didem ağır bir tablodaydı. Gizem ise atipik otizmli olarak öğrenmeye açıktı. Tek yumurta ikizi olmalarına rağmen hastalık onları farklı vurmuştu.”

Almanya’da uygun eğitim bulamayan aile, 1999 yılında Türkiye’ye döndü. Aile, önce Ankara’da küçük bir otizm okulu açılmasına öncülük etti. İlk etapta 20 öğrenci burada eğitim aldı. Ancak Gizem ve Didem yaş sınırı nedeniyle mezun edilmek zorunda kaldı. İlknur Öğretmen, bu sırada İzmir’de işletilmeyen bir otizm merkezinin sahipsiz kaldığını öğrendi. Konu, Milli Eğitim Bakanlığı’na taşındı ve Sabahat Akşıray Özel Eğitim Uygulama Okulu açıldı. Tayini bu okula çıkan Tercan, kızlarını da aynı okula yazdırdı. “Derslik yetersizdi; öğrenci çoktu, bina yoktu” diyen İlknur Öğretmen burada, ‘Bir tuğla da sen koy’ sloganıyla kampanya başlatarak farkındalık yarattı.

ALTIN BOZDURUP SINIF AÇTI

- “Tayinim Menemen Anaokulu’na çıktı. Yıllarca özel eğitimde çalıştıktan sonra okulöncesine döndüm. Gözüme ilk çarpan 0-3 ve 0-6 yaş için bağımsız özel eğitim ana sınıfı yoktu. Yine kuzenimi aradım, ondan aldığım destek ile Türkiye’de örneği az olan ilk bağımsız özel eğitim anasınıfını açtırdım. Huriye Akçasakız İlköğretim Okulu Müdürü,

‘6 aydır özel ana sınıfı açamıyorum’ dedi. 12 öğrenci olmasına rağmen sınıf bomboştu. Aklıma annemdeki altınlarım geldi. Onları aldım, sattım ve sınıfı baştan sona döşedim. Sınıfa ‘İlknur Tercan’ adı verildi. 35 yaşındaki kızım Gizem yaptığımız okulda eğitim almaya devam ediyor. Benim için annelik ve öğretmenlik birbirinden ayrılmayan iki kimlik. İyi ki öğretmenim. İyi ki bu çocuklara hizmet etmek nasip oldu.”

100 ÖĞRENCİYE MEZUNİYET

- “Ardından Gizem ve Didem’in de dahil olduğu 100 öğrenci mezun oldu. Daha sonra 23 yaş üstü için 10 derslikli ikinci atölyeyi yaptırdık. Böylece Türkiye’de ilk kez bir otizm merkezi ‘Hayat Boyu Öğrenme’ kapsamına girmiş oldu. Ardından atölyeler yetmedi, gerekli mercilere başvurup iki katlı yeni bir bina yaptırdık. 2020’de Didem’e kanser teşhisi konuldu. Dokuz ay mücadele etti. Didem müziği çok seven renkli bir çocuktu. Tüm birikimimizle Didem - Gizem Tercan Sanat ve Eğitim Atölyesi’ni 2023’te açtık.”