İkizlerinin anısı hayatta tuttu

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Tülin Batmaz, 3 yıl önce evlatlarının adını yaşatmak için Sayra&Çınar Vakfı’nı kurdu. Vakıf aracılığıyla kütüphaneler ve çeşitli yardım projeleri hayata geçirilirken, binlerce öğrenciye eğitim ve kırtasiye desteği sağlandı. Ağustos 2025’te Elazığ dönüşü Sivas yakınlarında yeğeninin kullandığı aracın şarampole yuvarlanması sonucu ağır yaralandı. Kazada erkek kardeşini kaybeden Batmaz; beyin kanaması, omurga kırıkları, karaciğer parçalanması, şah damarında yırtılma ve sırtındaki kırığın kalbe batması nedeniyle ağır ameliyatlar geçirdi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi ve İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi gördü, 11 ay hastanede kaldı, 15 ameliyat geçirdi. Sol kolu ile ses telleri felç oldu. 26 Haziran’da taburcu edildi.

ÖĞRENCİLER YAŞAM SEVİNCİM

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Tülin Batmaz, yaşama sevincini ve gücünü vakıftaki öğrencilerinden aldığını belirterek şunları söyledi: “Sivas’taki hastaneye 10-15 öğrencim gelmişti. Onları sürekli hatırladım, görüştüm ve oradaki yaşama sevincim onlar oldu. İzmir Şehir Hastanesi’nde destek oldular. Vakıf benim ayakta kalmam için en büyük sebebim oldu. Kütüphaneler açıyoruz. Gittiğimiz okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim ve kırtasiye malzemesi göndermek istedik. Şu anda 5 bine yakın kırtasiye malzemesi hazırladık ve ilk partimizi Erzurum’a gönderdik. Şimdi yeni bir döneme giriyoruz, üniversite öğrencilerimizin burs dönemi başladı. 14 bin öğrencimizden başvuru aldık. Ayrıca 14 Ekim’de İstanbul’da Bedri Baykam küratörlüğünde vakıf yararına büyük bir resim sergimiz olacak. Yapacak işlerimin henüz bitmediğini düşünüyorum.”