İkizlerin intikamı

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İSTANBUL Beyoğlu Taksim’de önceki gün 07.30 sıralarında, motosikletle caddedeki bir gece kulübünün önüne gelen 2 şüpheliden biri silahını çıkararak yan yana bulunan iki gece kulübüne kurşun yağdırdı. Olayın ardından motosiklete tekrar binen 2 şüpheli hızla uzaklaştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

7 SAATTE YAKALANDILAR

Saldırının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Bir yandan da isabet alan işyerleriyle ilgili geçmişe yönelik araştırma yapan polis ekipleri, 2024 yılında kulüpte meydana gelen kavgadaki kişilerin, motosikletle kaçan saldırganlara benzediğini belirledi. Buradan yola çıkan polis ekipleri, kavga sonrası saldırganlarla, daha önceki olayda mağdurları darp edenlerin birbirlerinden şikâyetçi olduğunu tespit etti. Adresleri tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından olaydan 7 saat sonra yakalandı. Gözaltına alınan ve ikiz kardeş olduğu tespit edilen 19 yaşındaki Emre D. ve Rauf D. emniyete götürüldü. Ayrıca olayda kullanılan ruhsatsız silaha da polis tarafından el konuldu.

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4 SUÇTAN İŞLEM YAPILDI

Emniyette ifadeleri alınan ikiz kardeşler, 2024 yılında eğlenmek için bir gece kulübüne gittiklerini, çıkan tartışma sonucunda yaklaşık 18 kişinin kendilerini darp ettiğini ve dışarıya atıldıklarını, bu durumu hazmedemeyip husumet beslediklerini, ardından plan yapıp saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyledi. Poliste toplamda 4 suç kaydı olduğu ortaya çıkan ikiz kardeşler hakkında ‘mala zarar verme’, ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokma’, ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ ve ‘silahlı tehdit’ suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Emre D. ve Rauf D. adliyeye sevk edildi.