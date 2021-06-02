Okan ÇALIŞKAN / DHA
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İkizleri sulama kanalı ayırdı
MERSİN’in Tarsus ilçesinde dün Altaylar ve Bağlar mahallelerinin arasından geçen sulama kanalı kıyısında oyun oynayan 10 yaşındaki ikiz kardeşler Nisanur ve Sedanur Turgut, dengelerini kaybedince suya düştü.
Çevredeki vatandaşlar kanala atlayıp önce Nisanur’u, 150 metre ileriden de Sedanur’u çıkarttı. İkizler, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sedanur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nisanur’un ise tedavisi sürüyor.
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