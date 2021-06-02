MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİkizleri sulama kanalı ayırdı
GeriGündem İkizleri sulama kanalı ayırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Okan ÇALIŞKAN / DHA
Haber Giriş: 02.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İkizleri sulama kanalı ayırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İkizleri sulama kanalı ayırdı

MERSİN’in Tarsus ilçesinde dün Altaylar ve Bağlar mahallelerinin arasından geçen sulama kanalı kıyısında oyun oynayan 10 yaşındaki ikiz kardeşler Nisanur ve Sedanur Turgut, dengelerini kaybedince suya düştü.

Çevredeki vatandaşlar kanala atlayıp önce Nisanur’u, 150 metre ileriden de Sedanur’u çıkarttı. İkizler, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sedanur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nisanur’un ise tedavisi sürüyor. 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi