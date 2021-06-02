İkizleri sulama kanalı ayırdı

Çevredeki vatandaşlar kanala atlayıp önce Nisanur’u, 150 metre ileriden de Sedanur’u çıkarttı. İkizler, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sedanur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nisanur’un ise tedavisi sürüyor.

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