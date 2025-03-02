İkizlerden ABD’de çifte başarı

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ABD’de 2013 yılından beri düzenlenen ‘The Boardr Series’ ulusal kaykay yarışması 12 yaş altı, 13 yaş üstü ve açık yaş olmak üzere 3 kategoriden oluşuyor. Bu yıl toplam 61 sporcunun katıldığı yarışmaya 12 yaş altı grupta katılan ikizler, kendi kategorilerinde dünya sıralamasında üst basamaklarda yer alan 8 kişiyle yarıştı. ABD’li sporcuların ağırlıklı olduğu bu yarışmada Efe 2’nci, Ege ise 3’üncü olarak önemli bir başarı elde etti. Halihazırda UCLA Lab School’da 5’inci sınıf öğrencisi olan ve henüz 3 yaşındayken sporla tanışan çift yumurta ikizi Efe ve Ege Tok, o zamandan beri birçok spor dalında faaliyet gösterdi. 8 yaşına geldiklerinde ise profesyonel olarak kaykayla ilgilenmeye karar veren ikizler, 9 yaşında katıldıkları Türkiye Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerin ardından Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından milli takıma seçildiler.

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TEKVANDOYA DA GİDİYORLAR

Efe ile Ege bir buçuk yaşındayken İstanbul’dan Los Angeles’a taşındıklarını dile getiren anne Sabiha Tok, çocuklarının kaykayla tanışma hikayesini şöyle anlattı: “Çocuklarımız spora basketbol ve futbol oynayarak başladıklarında 4 yaşındaydılar. Hocaları da ‘Bu çocuklar gelecekte olimpiyat sporcusu olabilir’ diyordu. Efe ve Ege 3 yıldır kaykay sporuyla uğraşıyor bunun yanı sıra kaykaydaki becerilerinin gelişmesine destek olması için 5 yaşından beri tekvandoyla da ilgileniyorlar. Çünkü tekvando kaslarını güçlendirirken esnekliklerini de artırıyor. Diğer günlerde de okuldan kalan tüm vakitlerinde kaykay antrenmanlarına devam ediyorlar.

BÜYÜK HEDEF İÇİN SIKI ÇALIŞIYORLAR

“Efe ve Ege 8 yaşındayken hobi olarak başladıkları kaykayda çok hızlı bir gelişim gösterdiler” diyen baba Umut Tok ise şöyle devam etti: “1 yıl sonra Türkiye’deki şampiyonada 1’inci ve 3’üncü oldular. Bu başarıyla milli takıma girdiler. Çocuklarımız Los Angeles’ta düzenlenecek olan 2028 Olimpiyatları’nda yarışmak ve orada iyi bir başarı elde etmek istiyorlar. Hedefleri çok yüksek olduğu için sıkı çalışıyorlar.”

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PROFESÖR OLMAKTAN ÇOCUKLAR İÇİN VAZGEÇTİM

İkizlerle yakından ilgilenmek için fedakarlıklarda bulunan anne Sabiha Tok şöyle konuştu: “İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde biyofizik alanında yüksek lisansımı ve doktoramı tamamladım. Eşim de Sabancı Üniversitesi’nde mekatronik alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştı. Doktora sonrasında çalışmamız için Los Angeles’a geldik. Planımız 2 yıl Kaliforniya Üniversitesi’nde çalışıp Türkiye’ye dönmekti. Ancak kalmaya karar verdik. Eşim özel sektörde mühendis olarak çalışmaya başladı. Amacım profesör olmaktı ancak hem pandemi etkisi hem de çocuklara destek olmak için akademisyenliği bıraktım” dedi.