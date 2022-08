İkizler Esmanur ve Esranur YKS'de aynı üniversiteyi kazandı! İşte bölümleri

Haberin Devamı

Orhangazi ilçesinin kırsal Çakırlı Mahallesi'nde yaşayan Asiye-Erdinç Öztürk çiftinin çift yumurta ikizi olan kızları Esmanur ile Esranur birbirlerine bağlılıkları ve derslerindeki başarılarıyla dikkati çekiyor. Aynı kıyafetleri giyen, aynı oyuncaklarla oynayan, aynı yatakta yatan ikizler, ilkokul, ortaokulu birlikte okudu. Farklı liseleri kazanan ikizlerden Esranur, son sene kardeşinin okuluna nakil aldırdı. İkiz kardeşler, Orhangazi Anadolu Lisesi son sınıfta da aynı sırayı paylaştı. Maddi durumları iyi olmadığı için Esmanur ve Esranur kardeşler, üniversite sınavına, evde birlikte çalışıp, okulda açılan ücretsiz kursa devam ederek hazırlandı. Tercihlerini de birlikte yapan Öztürk kardeşler, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. İkiz kardeşlerin şimdiki hedefi tıp fakültesini başarıyla tamamlayıp, iyi birer hekim olmak.

‘HERKESE FAYDALI OLMAK İSTİYORUZ’

En büyük ideallerinin başarılı olup insanlığa faydalı buluşlara imza atmak olduğunu söyleyen Esmanur Öztürk, üniversite sınavında 489 puan aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"İlkokulda, ortaokulda hep kardeşimle beraber okumuştum. Sonra lise sınavında maalesef başarısız oldum ben, o daha başarılıydı. Ayrılmak zorunda kaldık. Sonra ben de kendime hedef koydum. Lisede ayrıldık, onu çok özledim, o yüzden üniversitede ayrılmak istemedim. Onunla yakın puanlar almak istedim. O yüzden çok çalıştım lisedeyken. Hatta Esranur’dan daha çok çalıştım. Dershaneye gitmeyi pek tercih etmedik. Çünkü zaman kaybı gibi gelmişti bize. Esranur son sene nakil aldırmıştı, beraber evde çalışmaya karar verdik. Bir sistem oturttuk kendimize. Sürekli birbirimizi motive ediyorduk. Birimiz yorulduğunda o diğerini motive ediyordu. Son sene ben okul birincisi olmuştum. Aslında pek istemiyordum, çünkü Esranur ile yakın puanlar yapmak istiyordum. Okul birincisi kontenjanından dolayı daha yüksek yerler tercih edilebiliyordu. O yüzden hep çok dua ettim. Esranur benden daha iyi olsun ben de okul birinciliğimle ona yaklaşayım, o açığı kapatayım diye. Bu şekilde aynı yere geldik. Beraber okuyacağımız için, ayrılmayacağımız için çok mutluyum. İnşallah daha güzel başarılara imza atarız. Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılarız. Herkese faydalı olmak istiyoruz, destek olmak istiyoruz. İnşallah güzel yerlerde tekrar buluşuruz."

‘ESMANUR İLE BERABER OLMAK İÇİN SON SINIFTA NAKİL ALDIRDIM’

Mustafakemalpaşa İbrahim Önal Fen Lisesi’nde okuyan, ancak kardeşinden ayrı kalmamak için son sınıfta Orhangazi Anadolu Lisesi’ne nakil aldıran Esranur, üniversite sınavından 495 puan aldığını belirtti. Kardeşi yanında olmadığı zaman kendisini eksik hissettiğini söyleyen Esranur, şu ifadeleri kullandı:

“Esmanur ile küçüklükten beri aynı şeyleri yapıyoruz, aynı giyiniyoruz. Özellikle bayramlarda hep aynı giyiniriz. Daha çok dikkat çekiyor diye. İkiz olmak bizim için çok güzel. Her zaman yanında bir dost oluyor. Keşke herkesin böyle bir arkadaşı olsa. Benim için hem arkadaş hem kardeş. Her şeyi birlikte yapıyoruz. Esmanur olmayınca kendimi eksik hissediyorum. Hiç tamamlanmış gibi hissetmiyorum. Okulda ayrıyken de öyleydi. Kendimi hiç oraya ait gibi hissetmiyordum. Hep Esmanur ile birlikte olmayı istiyordum. Tıp fakültesine gittiğimizde de inşallah böyle olacak. Lisede ayrıldığımızda üzülmüştüm, okumak bana zor gelmişti. Hatta derslerim pek iyi gitmiyordu. Korona zamanında evde birlikte ders çalışmayı öğrendik. Birbirimize çok alıştığımız için bir anda nakil aldırmaya karar verdim. Sonra Esmanur’un yanına Anadolu Lisesi’ne geldim. Bu kadar güzel bir başarı yapacağımızı pek hayal etmiyordum açıkçası. Her zaman inanıyorduk, kendimizi motive ediyorduk ama böyle güzel bir sıralama yapıp tıp fakültesine gideceğimizi düşünmüyorduk açıkçası. Bizim için bir hayaldi. Tercihlerimizi, sıralamalarımızı aynı yaptık. Öğretmenlerimiz de ‘Aynı yere gelmeniz imkansız’ diyordu. Biz de imkansız gözüyle bakıyorduk. Kendimizi farklı okullara gitmeye hazırlamıştık. Sonuçlarımız açıklandığında, aynı yere gideceğimizi öğrendiğimizde çok heyecanlandık. Bizim için bir mucize oldu diyebiliriz.”

'ÜLKEMİZ İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'

Tıp fakültesini başarıyla bitirip, iyi bir hekim olmak istediklerini söyleyen Esranur Öztürk, "Fakülteden mezun olduktan sonra genelde herkes yurt dışında kalmayı, orada okumayı düşünüyor. Ama biz Esmanur ile ülkemizi geliştirmek için burada kalmayı düşünüyoruz. Herkes olanaklarımız yok diye ülkemizden gidiyor ama biz böyle düşünmüyoruz. Ülkemizi geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Fakültemizi en iyi şekilde bitirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

‘ALLAH HERKESE BÖYLE EVLATLAR NASİP ETSİN’

Kızlarının başarısıyla gurur duyduğunu söyleyen Erdinç Öztürk, “Kızlarımdan Allah’a şükür memnunum. Okudular, bize fazla zorluk çıkarmadılar. Çalıştılar kendi emekleriyle. Özel ders de almadılar, dershaneye de gitmediler. Bizi maddi manevi üzmediler. Çalışıp tıp fakültesini kazandılar. Bundan sonra da inşallah okullarını bitirip, kendilerini daha da ilerletip, vatana, millete, insanlara, bizlere hayırlı evlat olurlar inşallah. Allah herkese böyle evlatlar nasip etsin” ifadelerini kullandı.

'SADECE DERSHANE VE ÖZEL HOCA İLE BAŞARI OLMUYOR’

Kızları Esmanur ve Esranur’un dışarıdan hiçbir destek almadan kendi çabalarıyla tıp fakültesini kazandıklarına dikkat çeken Asiye Öztürk ise ebeveynlere tavsiyelerde bulunarak şöyle konuştu:

"Allah onlardan razı olsun. Çocuklarımdan çok memnunum. Bütün velilere de söyleyeceğim, çocuklarının yanında olsunlar, ilgilensinler, çocuklarına inansınlar, güvensinler. Her sorunlarını karşılarına alıp paylaşsınlar. Sadece dershane ile özel hocalarla bu iş olmuyor. Anne babanın da çok önemi var.”