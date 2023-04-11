İkizi kayıp

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Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar, iddiasına göre Galatasaray Lisesi yöneticileri ve güvenlik görevlileriyle iletişime geçti. Okul yönetimi Yaşar’a, görgü tanıklarından edindikleri bilgilere göre, 8 Mart’ta İstiklal Caddesi’nde bir firmanın bariyer indirdiği sırada çarpma sonucu heykelin kırıldığını söyledi. Kırılan parçaların ne yapıldığı ise bilinmiyor.



150 YILLIK HEYKEL



Şerif Yaşar, heykelin bir an önce bulunup yerine koyulması gerektiğini belirterek, “Galatasaray Lisesi’nin güvenlik görevlileriyle görüştüm. Kendi kameralarının kör noktası olduğu için burada olanları göremediklerini ve tespit edemediklerini söylüyorlar. 150 yıldan fazla ömürlü bir heykel ama maalesef artık yok” diye konuştu.



Liseden açıklama yapılmazken Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ise Galatasaray Lisesi yönetimi tarafından herhangi bir başvuru yapılmadığı öğrenildi.



