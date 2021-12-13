İkizi kâbusu oldu… Kendini aklamak için kardeşini arıyor! Akılalmaz olay

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CNN Türk Muhabiri Tugay Saday’ın özel haberine göre, son yılların en ilginç olayı İstanbul’da meydana geldi.

Özer ve Soner Erden kardeşler tek yumurta ikizi olarak 1980 yılında dünyaya geldi. Birbirlerine o kadar benziyorlardı ki, arkadaşları, öğretmenleri hatta aileleri bile onları karıştırıyordu… Soner Erden’in hayatını kabusa dönüştüren olaysa 2011 yılında meydana geldi.

KARDEŞİ KREDİ KARTI VE KİMLİĞİNİ KULLANIP SUÇA KARIŞTI

İddiaya göre, Özer Erden ikizi Soner Erden’den 2011 yılında kredi kartı ve kimliğini kullanıp araç alım satım işine girdi. Ancak Özer Erden’in Soner Erden’in kimliği ve kredi kartını kullanarak kiraladığı araçları parçalayıp sattığı, ücretini aldığı araçların da satışını yapmadığı ortaya çıktı.



Soner Erden ise kardeşinin işlediği suçlardan 2013 yılında mahkeme kararlarının kendisine ulaşmasıyla haberi oldu… 25 ayrı suçtan icra ve hapis kararları gelmeye başladı.

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KENDİNİ AKLAMAK İÇİN KARDEŞİNİ ARIYOR

Yaşadıklarının şokunu yaşayan Soner Erden, şimdi kendisini aklamak için 2013 yılından beri görüşemediği kardeşi Özer Erden’e ulaşmaya çalışıyor… Ancak, bu suçların kendinin değil de kardeşinin işlediğini mahkemelere bir türlü ispatlayamıyor.



Firarda olan Özer Erden’in yine, sanki Soner Erden’miş gibi davranarak avukat tuttuğu, mahkemelere gönderip savunma yaptırdığı ortaya çıktı.



YÜZ TANIMA SİSTEME BİLE İKİZ KARDEŞLERİ AYIRAMADI

Başka suçlardan da aranan Özer Erden’in suç kaydı Soner Erden’in peşini hiç bırakmadı… Azerbaycan’a seyahat etmek için havalimanına giden Soner Erden kontrol noktasındaki yüz tanıma kamerası tarafından Özer Erden olarak algılandı… Polise, kendisinin Soner Erden olduğunu anlatmaya çalştı…

Taki bilirkişi raporunda Soner Erden olduğunu belirtince serbest kaldı.



İkizi nedeniyle sürekli başı derde giren Soner Erden, “diken üstünde yaşıyorum, kendi kimliğimle ülkemde yaşayamıyorum… Ne yapacağımı şaşırdım” dedi..