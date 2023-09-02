İkiz plakalı pusu

Haberin Devamı

İstanbul Beylikdüzü’nde, E-5 Güney Yan Yol Avcılar yönünde, önceki gün akşam saat 19.15 sıralarında, hareket halinde bir otomobildeki kişinin silahlı saldırıya uğradığı ihbarının ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti. Olay yerine gelen ekipler, otomobilin sürücü koltuğundaki kişinin silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Otomobil üzerinde de çok sayıda mermi izine rastlandı. Otomobilde vurulan kişinin galerici Emre Bilaloğlu (33) olduğu belirlendi. Vücuduna yedi mermi isabet ettiği belirlenen Emre Bilaloğlu’nun cesedi burada yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Haberin Devamı

Emre Bilaloğlu’nun vücuduna 7 kurşun isabet etti.

SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ

Polisin yaptığı araştırmada, Emre Bilaloğlu’nun ‘Koyun’ olan soyadını bir süre önce Bilaloğlu olarak değiştirdiği saptandı. Emre Bilaloğlu’nun 12 Ağustos 2021 günü evinden kızıyla çıkan gazeteci Emre Erciş’in silahla bacaklarından vurulması olayının şüphelilerinden biri olduğu tespit edildi. Bu olayla ilgili gözaltına alındığı, hakkında açılan davanın ardından tahliye edildiği belirlendi.

Emniyette 8 suç kaydı olan Bilaloğlu’nu öldüren kişi ya da kişilerin, saldırıyı Audi marka araçtan gerçekleştirdiği ve aracın da ikiz plakalı olduğu anlaşıldı. Ekipler, cinayete karışan kişi ya da kişileri bulmak için bölgedeki kamera görüntülerini toplayarak inceleme altına aldı.