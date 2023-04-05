Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

‘İkiz plaka’ kullanan sürücüye 20 bin lira ceza

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Keşan#İkiz Plaka
‘İkiz plaka’ kullanan sürücüye 20 bin lira ceza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 10:01

Edirne’nin Keşan ilçesinde ikiz plaka kullandığı tespit edilen kamyonet sürücüsüne 20 bin 302 lira ceza kesildi. Trafikten menedilen kamyonet ise otoparka çekildi.

Haberin Devamı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, plakalarındaki bazı harf ve rakam grupları kazınmış olan Ş.D. yönetimindeki kamyoneti Yukarı Zaferiye Mahallesi Mercan Caddesi’nde durdurdu. Ekipler yaptıkları incelemede Ş.D.’nin eşi N.D.’ye kayıtlı kamyonete takılı olan ve bazı harf ve rakam grupları kazınmış olan plakanın başka bir araca ait olduğunu belirledi.

Sürücü Ş.D. hakkında ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan adli işlem başlatıldı, ayrıca trafik yönünden 20 bin 302 lira ceza uygulandı. Trafikten menedilen kamyonet otoparka çekildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edirne#Keşan#İkiz Plaka

BAKMADAN GEÇME!

Birçoğumuz onu tanımıyoruz ama 50 yıl önce dünyayı değiştirdi Bizim çok önemli olmadığımızı düşünüyorlardı

Birçoğumuz onu tanımıyoruz ama 50 yıl önce dünyayı değiştirdi! 'Bizim çok önemli olmadığımızı düşünüyorlardı'

#Cep Telefonu
Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı Kiracısına Evden çıkma diye yalvarmaya başladı

Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı! Kiracısına "Evden çıkma" diye yalvarmaya başladı

#Kiracı
BİR SORUDAN FAZLASI | Damak çatlatan yemek tarifleri paylaşılmalı mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Damak çatlatan yemek tarifleri paylaşılmalı mı?

#Yemek Tarifleri