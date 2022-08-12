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Ä°kiz Kuleler'in yapÄ±mÄ±nda yer alan Mimar NiÅŸan Yaubyan, 9 AÄŸustos'ta tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Yedikule Surp PÄ±rgiÃ§ Hastanesi'nde hayatÄ±nÄ± kaybetti. Yaubyan, 1959 yÄ±lÄ±nda gittiÄŸi Amerika'da New York'taki DÃ¼nya Ticaret Merkezi'nin yanÄ± sÄ±ra Yaubyan Washington Dulles UluslararasÄ± HavalimanÄ±, Century Plaza gibi Ã¶nemli projelerde de yer aldÄ±. Mimar Sinan BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lÃ¼ne de layÄ±k gÃ¶rÃ¼len Yaubyan, bÃ¼tÃ¼n projelerini arÅŸivledi. Yaubyan'Ä±n Ã¼yesi olduÄŸu Hayrat CanlandÄ±ran ve AraÅŸtÄ±ran Mimar ve MÃ¼hendisler DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi (HAYCAR) Yaubyan'Ä±n arÅŸivini dijitalleÅŸtirecek.



"Ä°KÄ°Z KULELER PROJESÄ°NDE YER ALDI"



HAYCAR BaÅŸkanÄ± GÃ¼lÃ¼zar ArtuÃ§ Yaubyan'Ä±n eserlerini anlatarak, "NiÅŸan Yaubyan'Ä± maalesef kaybettik. Ã‡ok deÄŸerli ve yaÅŸlÄ± Ã¼yelerimizdendi, bizdeki yeri Ã§ok farklÄ±. Ã‡ocukluÄŸundan beri mimar olmak istiyormuÅŸ ama mimarlÄ±ÄŸÄ±n adÄ±nÄ± bilmiyormuÅŸ. TesadÃ¼fen komÅŸusunun evinden gelen bir gazete kÃ¼pÃ¼rÃ¼nde o dÃ¶nem AtatÃ¼rk mozelesi yarÄ±ÅŸmasÄ±nda maket fotoÄŸraflarÄ± gÃ¶rÃ¼yor. O esnada bu iÅŸi yapmak istediÄŸine karar veriyor. ArdÄ±ndan Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi'ne giriyor, 1953 yÄ±lÄ±nda oradan mezun oluyor. Mezun olduktan sonra modern mimarlÄ±ÄŸÄ±n ilk eserlerinden olan NiÅŸantaÅŸÄ±'ndaki SÃ¼nbÃ¼l ApartmanÄ±'nÄ± yapÄ±yorlar. ArdÄ±ndan master yapmak iÃ§in Amerika'ya gidiyor, bu sÃ¼re iÃ§erisinde orada Ä°kiz Kuleler projesinde yer alÄ±yor. TÃ¼rkiye'ye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã‡anakkale Seramik BinasÄ±, Bebek Apartman, KÄ±nalÄ±ada'da projeler gerÃ§ekleÅŸtiriyor" diye konuÅŸtu.





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ArÅŸivin dijitalleÅŸtirileceÄŸini duyuran GÃ¼lÃ¼zar ArtuÃ§, "SÃ¼rekli iletiÅŸimimiz vardÄ±. GerÃ§ekten Ã§ok mÃ¼tevazÄ± bir insan, Ã§ok naif, Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸkandÄ±. HiÃ§bir zaman eserlerinde Ã¶n planda olmak gibi kaygÄ±sÄ±z olmadÄ±. Sessiz ve sakin hayata veda etti. YaptÄ±ÄŸÄ± eserlerin arÅŸivini Ã§ok iyi tutmuÅŸ. BÃ¼tÃ¼n projeleri elimizde, arÅŸivin dijitalleÅŸme kÄ±smÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Ekim ayÄ±nda Mimarlar OdasÄ± ile onun adÄ±na bir sergi aÃ§acaÄŸÄ±z" dedi.1928 Ä°stanbul doÄŸumlu NiÅŸan Yaubyan, 1948 yÄ±lÄ±nda Getronagan Lisesi'nden, 1953 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi MimarlÄ±k FakÃ¼ltesinden mezun oldu. Â Vali KonaÄŸÄ± Caddesinde yer alan SÃ¼nbÃ¼l ApartmanÄ±, ilk profesyonel iÅŸleri arasÄ±nda. Harutyun Vapurciyan, Enis Kortan, Avyerinos Andonyadis, Osep Sarafyan ve GÃ¼ntekin AydoÄŸan ile pek Ã§ok yarÄ±ÅŸmaya katÄ±ldÄ± ve birÃ§ok derece aldÄ±. 1955 yÄ±lÄ±nda Enis Kortan, Harutyun Vapurciyan ve Avyerinos Andonyanis ile birlikte katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Sakarya HÃ¼kÃ¼met KonaÄŸÄ± YarÄ±ÅŸmasÄ±nda birinci gelen projeleri, rasyonalizmin TÃ¼rkiye'deki ilk Ã¶rneklerinden biri. 1959 yÄ±lÄ±nda Michigan Ãœniversitesi'nde yÃ¼ksek lisans yapmak Ã¼zere Amerika'ya gitti ve orada Eero Saarinen ve Minoru Yamasaki'nin Ã§alÄ±ÅŸma ekiplerinde yer aldÄ±. Washington Dulles UluslararasÄ± HavalimanÄ±, DÃ¼nya Ticaret Merkezi'nin Ä°kiz Kuleleri, Century Plaza gibi Ã¶nemli projelerde Ã§alÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ± buldu. 1969 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye'ye kesin dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapan Yaubyan, hem serbest hem de Osep Sarafyan ve GÃ¼ntekin AydoÄŸan ile ortak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. TÃ¼rkiye modern mimarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilk nesline mensup birÃ§ok yapÄ±yÄ± hayata geÃ§iren Yaubyan, 2000 yÄ±lÄ±nda Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi olarak girdiÄŸi Yeditepe Ãœniversitesi MimarlÄ±k FakÃ¼ltesi'nde 11 sene boyunca proje dersleri verdi. Kendisine 2003 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul Serbest Mimarlar DerneÄŸi tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye Mimarisine katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± onur Ã¼yeliÄŸi verildi. 2020 yÄ±lÄ±nda ise TÃ¼rkiye'de mimarlÄ±k alanÄ±nda uyguladÄ±klarÄ± projeler ve mimarlÄ±ÄŸa yaptÄ±klarÄ± katkÄ± nedeniyle Mimarlar OdasÄ± tarafÄ±ndan bir mimara veya ortak Ã§alÄ±ÅŸanlara verilen en bÃ¼yÃ¼k Ã¶dÃ¼l olan Mimar Sinan BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.