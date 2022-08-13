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İkiz Kuleler'de imzası vardı... Mimar Nişan Yaubyan vefat etti

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#Nişan Yaubyan#Mimar#Vefat
İkiz Kulelerde imzası vardı... Mimar Nişan Yaubyan vefat etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 07:00

ABD’nin New York kentindeki İkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi’nin yapımında da yer alan Mimar Nişan Yaubyan 94 yaşında hayatını kaybetti.

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1928 İstanbul doğumlu olan Yaubyan, dün Surp Garabet Kilisesi’nde yapılan törenin ardından Hasanpaşa Ermeni Mezarlığı’na defnedildi. 1959 yılında gittiği ABD’de New York’taki İkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi’nin yanı sıra Yaubyan, Washington Dulles Uluslararası Havalimanı, Century Plaza gibi önemli projelerde de yer aldı. Mimar Sinan Büyük Ödülü’ne de layık görülen Yaubyan, bütün projelerini arşivledi. Üyesi olduğu Hayrat Canlandıran ve Araştıran Mimar ve Mühendisler Dayanışma Derneği (HAYCAR) bu arşivi dijitalleştirecek.

İkiz Kulelerde imzası vardı... Mimar Nişan Yaubyan vefat etti

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#Nişan Yaubyan#Mimar#Vefat

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