İkiz kardeşleri komşuları dövdü

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İstanbul Küçükçekmece’de yaşayan Nilgün ve Nilüfer Tanca kardeşler, yaralı kedileri tedavi edip sahiplendiriyordu. Geçen çarşamba saat 13.00 sıralarında kedilerin binada beslenmesinden rahatsız olan komşuları ile Tanca Kardeşler arasında tartışma çıktı. Tanca Kardeşler’in kapı komşusu olan Yavuz H. ve oğlu Berkay H., kedilerin beslenmesini istemediklerini ve binada kokuya neden olduğunu söyleyerek olaya müdahil oldular. Tartışma büyüyünce Yavuz H. ve oğlu Berkay H., Tanca Kardeşler’e saldırdı. Gözlerinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralanan iki kız kardeş bayıldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri baba ve oğlu gözaltına alarak karakola götürdü. Yaralanan kardeşler ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından sol elmacık kemiğinde kırıklar oluşan Nilgün Tanca’nın gözünde görme kaybı olduğu tespit edildi. Tedavileri devam eden kadın darp raporu alarak komşularından şikâyetçi oldu.

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‘TEHDİT EDİLİYORUZ’

Hâlâ üzerilerine benzin dökülüp yakılma ve ölüm tehditleri aldıklarını söyleyen Nilüfer Tanca, “Bu insanlar hâlâ bizi ölümle tehdit ediyorlar. Bizim üzerimize benzin döküp yakmakla tehdit ediyorlar. Yani ne olur adalet istiyoruz. Sadece suçumuz hayvan sevmek, başka hiçbir şey yapmak değil. Hiç kimseyi rahatsız etmeden bu masum canlara bahçemizin köşesinde bakıyoruz” şeklinde konuştu.