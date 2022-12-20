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İkiz kardeşlerden 37 milyon TL'lik vurgun! Çok sayıda kentte eş zamanlı operasyon

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#Dolandırıcılık#Bahis#İzmir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 11:50

İzmir merkezli 9 ilde, ikiz kardeşler Rıdvan ve Kaan T. tarafından yönetildiği belirlenen yasa dışı bahis şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı. Kardeşlerden Rıdvan T. de gözaltına alınırken, Kaan T.'nin Makedonya'da olduğu, şüphelilerin rezidanslarda lüks bir yaşam sürdürdükleri, yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis şebekesini takibe aldı. Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından şüphelilerin işsiz, ev hanımı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları nezdinde hesap açtıkları, paravan şirket kurdukları, banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

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Suçtan kazanılan paraların ise yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto para varlıklarına dönüştürdükleri tespit edildi. bahis şebekesinin ikiz kardeşler Rıdvan T. ve Kaan T. tarafından yönetildiği belirlendi.

İkiz kardeşlerden 37 milyon TLlik vurgun Çok sayıda kentte eş zamanlı operasyon

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Kardeşlerden Kaan T.'nin suç şebekesini yönetmek için Makedonya'da olduğu ve elde edilen gelirlerle şüphelilerin lüks bir yaşam sürdükleri de tespit edildi. Şüphelilerin bu şekilde yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları da ortaya çıktı.

İkiz kardeşlerden 37 milyon TLlik vurgun Çok sayıda kentte eş zamanlı operasyon

'LÜKS OTOMOBİLE EL KONULDU'

Ekipler, bugün İzmir merkezli Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya'da şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonlarda kardeşlerden Rıdvan T.'nin de aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 331 bin lira, 1 para sayma makinesi, 175 başkalarına ait banka kartı, 43 telefon, 10 laptop, 2 tablet, 2 USB bellek ve tek içimlik esrar maddesi ele geçirildi. Öte yandan, şüphelilerin banka hesapları, kripto para hesapları ile suçtan elde edildiği tespit edilen lüks bir otomobile de el konuldu.

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#Dolandırıcılık#Bahis#İzmir

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