İkiz kardeşler 37 milyon TL'lik vurgun yapmıştı... Yasa dışı bahis şebekesi operasyonunda 10 tutuklama

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis şebekesini takibe aldı. Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından şüphelilerin işsiz, ev hanımı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları nezdinde hesap açtıkları, paravan şirket kurdukları, banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

Suçtan kazanılan paraların ise yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto para varlıklarına dönüştürdükleri tespit edildi. bahis şebekesinin ikiz kardeşler Rıdvan T. ve Kaan T. tarafından yönetildiği belirlendi. Kardeşlerden Kaan T.'nin suç şebekesini yönetmek için Makedonya'da olduğu ve elde edilen gelirlerle şüphelilerin lüks yaşam sürdükleri tespit edildi. Şüphelilerin bu şekilde yaklaşık 37 milyon TL haksız kazanç sağladıkları da ortaya çıktı.

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'LÜKS OTOMOBİLE EL KONULDU'

Polis ekipleri, suç şebekesine yönelik 20 Aralık tarihinde İzmir merkezli Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya'da operasyon düzenledi. Operasyonlarda Rıdvan T.'nin de arasında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 331 bin TL, 1 para sayma makinesi, 175 başkalarına ait banka kartı, 43 telefon, 10 laptop, 2 tablet, 2 USB bellek ve tek içimlik esrar maddesi ele geçirildi. Öte yandan, şüphelilerin banka hesapları, kripto para hesapları ile suçtan elde edildiği tespit edilen lüks bir otomobile de el konuldu.

10 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 25 şüpheliden 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, bugün 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden suç şebekesini yönettiği belirlenen Rıdvan T.'nin de arasında bulunduğu 10 şüpheli tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan, suç şebekesini Makedonya'dan yönettiği belirlenen ikiz kardeşlerden Kaan T.'nin firari olduğu ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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