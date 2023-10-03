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'İkiz çek' şebekesine operasyon: 15 şüpheli tutuklandı

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#Kocaeli#İzmit#Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 13:25

İzmit'te, sosyal medya ilanlarından buldukları araçların sahipleriyle görüşüp, kurumsal firmaya ait çek bilgiler kopyalanıp oluşturulan ikiz çeklerle satışını üzerlerine geçiren şebekeye operasyonda, 14 kişiyi dolandıran 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i tutuklandı.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ilanlarından buldukları fork-lift, deniz motoru, otomobil ve ATV gibi araçların sahipleriyle görüşüp, kurumsal bir firmaya ait olan çek bilgileri kopyalanarak oluşturulan ikiz çekleri vererek satışlarını üzerlerine geçiren şebekenin yakalanması için çalışma başlattı.

İkiz çek şebekesine operasyon: 15 şüpheli tutuklandı

Ekipler, 14 kişiyi bu yöntemle dolandıran şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 22 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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İkiz çek şebekesine operasyon: 15 şüpheli tutuklandı

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#Kocaeli#İzmit#Dolandırıcılık

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