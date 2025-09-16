×
İkitelli'de sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 11:27

Başakşehir'de sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

İOSB Mahallesi Atatürk Caddesi Cila ve Nikelajcılar Sanayi Sitesi A Blokta bulunan 2 katlı iş yerinde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Metal Kaplaması yapan iş yerinin 2'nci katından dumanların çıktığını gören iş yeri çalışanları kendilerini dışarıya atarak 112'ye ihbarda bulundu.

İkitellide sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü

Yangın giderek büyüdü ve alevler 2'nci katı komple sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.
İkitellide sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü

Sokakta iş yeri bulunan Yaşar Sinan, "Kaynak mı yapıyorlarmış ne, yandı birdenbire. İtfaiyeyi aradık, geldi yangını söndürdü. İş yeri metal kaplaması yapıyordu. Ölü yaralı yok. Hasar oluştu sadece başka bir şey yok" dedi.

