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İkisinin adaylığına ‘hayır’ demeyeceğiz

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Mansur Yavaş
İkisinin adaylığına ‘hayır’ demeyeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk’te soruları yanıtladı.

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Akşener, özetle şunları söyledi: “Adayların bu kadar konuşulmasını doğru bulmuyorum. Masada adaylara dair tek kelime yok. Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına sesleniyorum; pazartesi seçim kararını alsınlar salı günü adayımızı açıklayalım.

6’lı Masa’da her bir şahsın aday olma hakkı, heyecanı var. Bunun adı feragattır. Benim ‘Cumhurbaşkanı adayı değilim’ demem feragattır. Ne Sayın Mansur Yavaş’ın benimle ne de benim Sayın Mansur Yavaş’la böyle bir konuşmam, hatta bizim ikimizin telefon görüşmesine yaptığına dair kulis bilgisi yayıldı; olmadı. İki arkadaşımızdan biri bu masada aday gösterilirse hayır demeyeceğiz dedim. O masada bulunan 6 kişi böyle bir şey konuşmadık. Ne Ekrem Başkan’la ne Mansur Başkan’la adaylık üzerine bir görüşme olmadı.

ADAYI BULMAK ÇOK KOLAY

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Bu masanın arıza çıkmadan, bölünmeden, parçalanmadan kazanacak kişinin çıkarılmasını, onun arkasında kaya gibi durulmasını sağlamak. Sonuç itibariyle bu kişinin kim olacağını bulmak çok kolay.”

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Mansur Yavaş

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