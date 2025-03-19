"İkinci uçak gemimizi yapacağız"

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, MSÜ Kara Harp Okulu’nda Mehmetçik ile iftar programında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Çanakkale Zaferi, bir milletin yeniden şahlanışının, yeniden dirilişinin müjdecisi olmuştur. 110 yıl önceki hayasız akınları nasıl bozguna uğratıp vatanımızın birliğini, milletimizin dirlik ve kardeşliğini temin ettiysek bugün de aynı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye dünyayı etkisi altına alan değişim fırtınasını en hazırlıklı karşılayan ülkelerden biridir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

40 yıldır başımıza musallat edilen bölücü terör belasından ilelebet kurtulmak için yoğun bir çalışmanın içindeyiz. 85 milyon vatandaşımızın tamamını kardeşlik şuurunu perçinleyecek, müreffeh geleceğini güvence altına alacak, iç cephemizi güçlendirecek Terörsüz Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Derdimiz huzurdur, kardeşliktir, muhabbettir, kader ve gönül birliğini bu topraklarda ilelebet hâkim kılmaktır.

Haberin Devamı

ORDUMUZ KÜRESEL GÜÇ

Kahraman ordumuz eriştiği yüksek caydırıcılık kapasitesiyle küresel düzeyde müessir bir güç haline geldi. Kendi mühendislerimizle ürettiğimiz İHA ve SİHA’larımız, yerli uçak ve helikopterlerimiz, gemilerimiz, denizaltılarımız ve daha niceleri güvenlik mimarimizin ulaştığı seviyeyi ortaya koyuyor.

Savunma ve havacılık ihracatımızı 2024’te 7 milyar doların üzerine çıkardık. İnşallah kısa bir zaman içerisinde ikinci uçak gemimizi de yapıyoruz, yapacağız. Sadece geçtiğimiz yıl toplam değer 10 milyar doları aşan sözleşmelere imza attık. 180 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirdik.

KİMSE BUNLARA HALEL GETİREMEZ

Üzerine titrediğimiz ordumuzun dedikodular üzerinden yıpratılmasına, kimi kendini bilmez siyasetçiler tarafından örselenmesine izin vermeyiz. Kimden gelirse gelsin, bu tür hadsizlikler karşısında ordumuzun ve komuta kadememizin her daim yanındayız.

Disiplini, cesareti ve fedakarlığıyla bilinen TSK’nın her ne suretle olursa olsun bu vasıflarının zedelenmesine de göz yummayız. Disiplin, vakar ve iman kahraman ordumuzun, kahraman mensuplarımızın en önemli özellikleridir. Kimse bunlara halel getiremez ve getiremeyecek. TSK’da görev üstlenen her bir evladımız, kardeşimiz, arkadaşımız da askerlik mesleğinin temel prensipleri olan bu hasletlere sıkı sıkıya sahip çıkmalıdır.”

Haberin Devamı

Devlet övünç madalyaları, çeşitli illerde düzenlenen törenlerle sahiplerine verildi.

TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’ne de katıldı. Burada yaptığı konuşmada Çanakkale direnişinin epik bir destan olduğunu belirten Erdoğan, “Çanakkale şehitlerinin evlatları olarak zorluklar karşısında yılmayacağız. Saldırılar karşısında geri adım atmayacağız. Tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz. Emperyalistlerin oyunlarına uyanık olacağız. El ele omuz omuza vererek barış, kalkınma ve kardeşliğin asrı olacak Türkiye Yüzyılı’nı inşallah beraber inşa edeceğiz.”