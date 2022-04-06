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İkinci tahliyeye ikinci itiraz

#Nuri Cankıymaz#FETÖ#DAVA
İkinci tahliyeye ikinci itiraz

Milli Savunma Bakanlığı eski Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Nuri Cankıymaz’ın FETÖ üyeliği suçundan yargılandığı davada verilen tahliye kararı mahkeme ile savcılığı karşı karşıya getirdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen ankesör soruşturması kapsamında 27 Ocak 2021 tarihinde emekli Tuğgeneraller Serdar Atasoy, Celalettin Çoban, Nuri Cankıymaz ile mahrem imam olduğu iddia edilen Yaşar Özdemir hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda MSB Personel eski Daire Başkanı şüpheli Nuri Cankıymaz adresinde bulunmazken, diğer 3 şüpheli tutuklandı.

Yunanistan’a kaçarken yakalanan Cankıymaz hakkında FETÖ üyeliği ve resmi belgede sahtecilik suçlarında Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.karar oyçokluğuyla Mahkeme, 14 Aralık 2021 tarihinde Cankıymaz’ın tahliyesine karar verdi. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz edince üst mahkeme tutuklanmasına hükmetti.Davanın dün yapılan duruşmasında mahkeme, Cankıymaz’ın “konutu terk etmeme” ve “yurtdışına çıkış yasağı” adli kontrol şartlarıyla tahliyesine karar verdi. Oyçokluğuyla alınan tahliye kararına savcılık bir kez daha itiraz etti.  

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#Nuri Cankıymaz#FETÖ#DAVA

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