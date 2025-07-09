İkinci sıcak hava dalgası geldi! Riskli saatler açıklandı! 'Bugün dışarı çıkmayın, yarın böyle olmayacak'

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Yaz aylarının gelmesi ile birlikte hava sıcaklıkları hissedilir bir şekilde yükselmeye başladı. Sıcaklıklar, insanların günlük hayatını da olumsuz yönde etkiliyor. Meteoroloji uzmanları, bu sıcakların 45 dereceye kadar çıkabileceğini belirtti. Özellikle bugün İstanbul'da en sıcak gün yaşanacak.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen "İkinci sıcak hava dalgası hafta başından itibaren etkisini artırarak geldi. Bugün dışarı çıkmayın. İstanbul’da özellikle bugün bu senenin en sıcak günü yaşanacak. Sıcaklık 40 dereceyi aşabilir. Özellikle gökdelenlerin yoğun olduğu semtlerde sıcaklıklar daha da artacak. Saat 12.00'de sıcaklık zirve yapacak." ifadelerini kullandı.

EN RİSKLİ SAATLER

Prof. Dr. Orhan Şen sözlerine şöyle devam etti;

"İstanbul’un geneline baktığımız zaman, İstanbul’un genel ortamını alırsak, bugün 36 - 37 derecelik bir sıcaklık var. Ama bazı semtlerde sıcaklık 40 dereceyi aşabilir. Güneşte 2-3 derece daha artış olacak. İşiniz yoksa bugün dışarı çıkmayın. Ama işiniz varsa, 'mecburen çıkacağım' diyorsanız, saat 11.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmayın.

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Çıkacaksanız da açık renkli ve bol elbiseleri tercih edin. Şapkasız ve gözlüksüz çıkmayın. Bu gökdelenlerin olduğu yerlerde güneşte kesinlikle durmayın. Muhakkak bir ağaç gölgesi bulunun. Yani Marmara Bölgesi’nin büyük bir bölümünde sağlık açısından riskli bir durum var. Dolayısıyla bugüne “aman” diyoruz, dikkatli atlatalım, kazasız belasız atlatalım.

Bu sıcak hava dalgalarında Avrupa’da bir keresinde 70 bin kişinin öldüğü kayıtlara geçmiş vaziyette. Türkiye’de de bazı ölüm oranları, ne kadar organ yetmezliği dense de bunun altında kökeninde aşırı sıcaklar yatıyor.

BU HAFTA SICAKLIĞIN DÜŞÜK OLDUĞU İL

Yarın bu sıcaklar olmayacak İstanbul’da. Bu sıcaklar olmayacak ama Türkiye’nin diğer bölgelerinde sıcaklar yarından itibaren hafta sonuna kadar devam edecek.

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Antalya bu hafta sıcaklığın en düşük olduğu yer. Ama Antalya’da nem çok fazla. Öğle saatlerinde yüzde 60lara çıkan nem var Antalya’da. Bu nem, o 30 derecelik sıcaklığı 36–37 dereceye kadar çıkartıyor. Bu da önemli bir sıcaklık değeri."

PERŞEMBE GÜNÜ 10 DERECE DÜŞECEK

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Demirhan da "Perşembe günü sıcaklık yaklaşık 10 derece kadar düşerek 26 dereceye gerileyecek. Aynı zamanda rüzgar da kuvvetlenecek, bu da riskin azalmasına neden olacak." dedi.

İstanbul'daki bazı bölgelerde hissedilen sıcaklıkların daha yüksek olmasının nedenlerine değinen Demirhan, "Şehir merkezlerinde ve yoğun betonlaşmanın olduğu alanlarda sıcaklıklar çok daha fazla hissediliyor. Örneğin Maslak, Şişli, Mecidiyeköy gibi bölgelerde 36 derece ölçülen sıcaklık, hissedilen olarak 45 dereceye ulaşabilir." ifadelerini kullandı.

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SAĞLIK BAKANLIĞI UYARDI

Sağlık Bakanlığı, artan sıcaklık ve nem oranlarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı olanlar için sıcak havaların ciddi sağlık riski taşıdığı vurgulandı.

Sıcak çarpması durumunda; yüksek ateş, bilinç kaybı, hızlı kalp atışı, mide bulantısı gibi belirtiler görülebilir. Bu durumda kişi hemen serin bir ortama alınmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.