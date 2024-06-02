İkinci şansı şarhoş sürücü elinden aldı

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BURSA’da 6 Haziran 2023’te trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Ramazan Müslim Düzcan’ın (8) organları, çocuklara bağışlandı. İstanbul’da karaciğer yetmezliği nedeniyle acil bekleme listesinde yer alan Ertuğrul Miraç Kitmur (5), geçen yıl bağışlanan karaciğer ile sağlığına kavuştu. Kitmur, 17 Mayıs’ta ailesiyle rutin kontrol için hastaneye gitmiş, evlerine dönüyordu. İddiaya göre alkollü araç kullanan Emre Kırmızıgül, Maltepe’de Kitmur Ailesi’nin otomobiline çarptı. Gözaltına alınan Kırmızıgül serbest kaldı. Ertuğrul Miraç ise 10 günlük yaşam savaşını kaybetti. Tekrar gözaltına alınan Kırmızıgül ve D.Y., ‘taksirle öldürme’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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Baba Erhan Cihat Kitmur, oğlu Ertuğrul Miraç’ın ardından “Cennet kuşu oldu oğlum” diyerek gözyaşı döktü.

ORGANLARINI BAĞIŞLADIK AMA…

Kazaya sebep olan sürücünün alkollü olduğunu iddia eden acılı baba Erhan Cihat Kitmur, “Kurtulamadı, dayanamadı oğlum. Henüz 5 yaşındaydı. Cennet kuşu oldu oğlum. Teyzesi karaciğeri verdi lakin vücudu kabul etmedi. Daha sonra Sağlık Bakanlığı acil durum çağrısında bulundu. Bursa’da 8 yaşındaki bir çocuğumuzun karaciğerini naklettik. Sağlığına kavuşmuştu oğlum, iyiydi. Rutin kontrolleri vardı sadece. Fakat kendini bilmez sarhoşun biri yüzünden kaybettik oğlumu. Organlarını bağışlamıştık fakat kullandığı ilaçlardan dolayı uygun görülmedi” dedi.