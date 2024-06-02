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İkinci şansı sarhoş sürücü elinden aldı

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#İstanbul#Bursa#Alkollü Sürücü
İkinci şansı sarhoş sürücü elinden aldı
Emin Mert Kırarslan
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 07:00

Bursa’da 6 Haziran 2023’te trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Ramazan Müslim Düzcan’ın (8) organları, çocuklara bağışlandı.

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İstanbul’da karaciğer yetmezliği nedeniyle acil bekleme listesinde yer alan Ertuğrul Miraç Kitmur (5), geçen yıl bağışlanan karaciğer ile sağlığına kavuştu. Kitmur, 17 Mayıs’ta ailesiyle rutin kontrol için hastaneye gitmiş, evlerine dönüyordu.

İddiaya göre alkollü araç kullanan Emre Kırmızıgül, Maltepe’de Kitmur Ailesi’nin otomobiline çarptı. Ertuğrul Miraç, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti. Tekrar gözaltına alınan sürücü Kırmızıgül ve yanındaki D.Y., ‘taksirle öldürme’ suçundan adliyeye sevk edildi.

 

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#İstanbul#Bursa#Alkollü Sürücü

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