İkinci şansı sarhoş sürücü elinden aldı

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İstanbul’da karaciğer yetmezliği nedeniyle acil bekleme listesinde yer alan Ertuğrul Miraç Kitmur (5), geçen yıl bağışlanan karaciğer ile sağlığına kavuştu. Kitmur, 17 Mayıs’ta ailesiyle rutin kontrol için hastaneye gitmiş, evlerine dönüyordu.
İddiaya göre alkollü araç kullanan Emre Kırmızıgül, Maltepe’de Kitmur Ailesi’nin otomobiline çarptı. Ertuğrul Miraç, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti. Tekrar gözaltına alınan sürücü Kırmızıgül ve yanındaki D.Y., ‘taksirle öldürme’ suçundan adliyeye sevk edildi.