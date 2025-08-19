×
İkinci pilotu rahatsızlanan İstanbul-Manchester uçağı Köln'e acil iniş yaptı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 01:41

İstanbul Havalimanı'ndan kalkarak Manchester'a gitmek için yola çıkan Easyjet firmasına ait uçak, Çekya üzerinde ikinci pilotun rahatsızlanması üzerine Almanya'daki Köln Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yeni bir ikinci pilot atanmasının ardından uçak, 5 saat rötar ile Manchester yolculuğunu tamamladı.

Olay 15 Ağustos günü gerçekleşti. İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'nin Manchester kentine gitmek üzere havalanan Easyjet firmasına ait Airbus A320 tipi uçağın ikinci pilotu, Çekya üzerinde rahatsızlandı.

Şiddetli karın ağrısı yaşadığı ileri sürülen ikinci pilotun görevini yapamayacağına karar veren kaptan pilot, Hava Trafik Kontrolörü ile iletişime geçerek acil iniş izni istedi. Köln Havalimanı'na yönlendirilen uçak, sorunsuz şekilde inişini gerçekleştirdi. İkinci pilotun havalimanından ambulans ile hastaneye götürülmesinin ardından uçağa yeni bir ikinci pilot ataması yapıldı.

Kalkış öncesi gerekli kontrolleri yapılan uçak, Köln Havalimanı'ndan 5 saat sonra kalkış yaparak İngiltere'deki Manchester Havalimanı'na ulaştı.

