İkinci 'para kuleleri' vakası: İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü'nün para sayma görüntüleri ortaya çıktı

CHP'de ikinci para sayma vakası patlak verdi. İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın CHP İl Başkanlığı binası satışındaki görüntülerden sonra yeni görüntüler ortaya çıktı. Gündeme oturan bu görüntülerin ayrıntılarını CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz aktardı.

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, şu bilgileri paylaştı:

Geçen yılın en çok konuşulan görüntülerden biri CHP il başkanlığı satışındaki para sayma görüntüleriydi. Orada dikkat çeken bir isim vardı, bu kişi İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'dı. Bu isim ikinci bir para sayma görüntüsünde yine baş aktör. Halihazırda İBB soruşturmasında tutuklu bulunan şüphelilerden biri kendisi.

Buradaki Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum'da aldığı lüks arazi. Bakıldığında devasa bir alan. Tam 6 bin 800 metrekarelik bu alan İmamoğlu'nun şirketi adına alındı. Kim tarafından İmamoğlu İnşaat Genel Mdürü tarafından. Buraya kadar her şey normal ama asıl usulsüzlükler villa satışında gerçekleşiyor. Bu villanın sahibi bir Alman olan Hans Weter. Bu alan villa yapılmadan önce tarla olarak geçen bir yer. Yabancı uyruklu olduğu için Hans Weter, arazi satışını gerçekleştiremiyor. Sonrasında emlakçısı İrfan Mutlu ile bir LPF Gayrimenkul isimli şirket kuruyorlar ve ardından bu araziyi satın alıyorlar şirket adına. Sonra villa yapılıyor. Hans isimli Alman süreç içerisinde tarihler Mart 2023'ü gösterdiğinde bu araziyi içindeki villa ile birlikte satmak istiyor ve emlakçısı İrfan Mutlu ile irtibata geçiyor. Emlakçısı burayı ilana koyuyor ve o dönemde satış bedeli olarak 1.6 milyon Euro bedel biçiliyor.

SATIŞ BEDELİNİ 3'TE BİRİ ORANINDA GÖSTERİYORLAR

İrfan Mutlu, adının Tuncay Yılmaz olduğunu söyleyen bir kişi beni aradı, bu villayı satın almak istediklerini söyledi. Kendisi ile telefonda görüştük ve satışa olumlu baktıklarını, söyledi. Daha sonra İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz Bodrum'a geliyor. Bu satışın gerçekleştiği yer Bodrum. Pazarlıklar 1 milyon 523 bin euroya anlaşılıyor. Buraya kadar her şey normal görünürken dönüm noktası bura. Dönüm noktası burası işte; bu villanın satış işlemi sırasında gerçekleşiyor. 1 milyon 523 bin euroya anlaşıldığı ama bu bedelle satış yapılırsa devasa vergi çıkıyor. Yılmaz, paranın bir kısmını elden bir kısmını banka ile yatırmayı teklif ediyor. Taraflar anlaşıyor. Burada vergi kaçırıyor. Villanın LPF İnşaat üzerinden, yani villanın yer aldığı şirketle birlikte bu mülk Ekrem İmamoğlu'nu sahibi olduğu şirket üzerine alınıyor. Satış sırasında resmiyette gösterilen bedel 10 milyon TL gibi gösteriliyor.

İRFAN MUTLU: DÜŞÜK GÖSTERMELERİNİN NEDENİ VERGİ KAÇIRMAK

Şimdi görüntülerdeki isim iddiaların hedefindeki isim Tuncay Yılmaz. Görüntülere bakınca deste deste Eurolar kareye yansıyor. Alman kişinin hesabına kalan para hesabına gönderiliyor. Villanın satış değeri gerçekteki değerinin üçte biri oranında gösteriliyor. Bu satış soruşturmada radara yakalanıyor. MASAK İrfan Mutlu'ya ulaşıyor ve dosyada tanık sıfatı ile vermiş olduğu ifadesinde anlatıyor. Bu bedeli böyle göstermelerinin nedeni vergi kaçırmak ve bu gayri resmi parayı aklamaktı diyor.