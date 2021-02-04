İkinci normalleşme ne zaman başlayacak? Koronavirüs yasakları için Prof. Dr. Ateş Kara'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak sorusu, son gelişmeler ile takip ediliyor. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı iki ayı aşkın süredir devam ediyor. Kabine Toplantısı sonrası esnafa yönelik kısıtlamalarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz' dedi. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara mart sonu, nisan gibi genel anlamda bir yüksek aşılamaya ulaşılabileceğini ve yaz aylarında rahatlamaya ulaşılabileceğini vurguladı. Ancak normalleşme takvimi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

KISITLAMALAR NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili kararın Sağlık Bakanlığı görüşlerine göre verilmesi bekleniyor.

Hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağı, kafelere uygulanan kısıtlamalar gibi durumların Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak açıklama ile belli olması ön görülüyor.

BİLİM KURULU ÜYESİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs salgını sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kara, aşılamanın önemine vurgu yaparak "Planladığımız şekilde devam edebilirsek mart sonu, nisan gibi genel anlamda bir yüksek aşılamaya ulaşıp, toplum içerisinde kayıplarımızın azaldığı, hastane yükümüzün azaldığı bir dönemi görebiliriz. Yaz aylarında genel bir rahatlamamız olabilir" dedi. Kara "Bu virüsün mevsimsel özellik kazanma ihtimalini, diğer ülkelerde de var olacağını düşündüğümüzde, önümüzdeki kış için tekrar bizim hazırlıklı olmamız gerektiği, belki o dönemde bir doz veya iki doz aşıyı özellikle riski olanların olması gerektiğini söylemek gerekecek" dedi.

Öte yandan Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir.

GÖZLER MART AYINA ÇEVRİLDİ

Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.

NELER DEĞİŞECEK?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.