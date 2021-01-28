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AA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İkinci mühendise acı karşılama

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İkinci mühendise acı karşılama
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Mozart gemisinde korsanlar tarafından öldürülen Azerbaycanlı ikinci mühendis Ferman İsmailov’un cenazesi Bakü’de ailesine teslim edildi.

Türkiye’nin Lebrevil Büyükelçiliği tarafından Gentil Limanı’nda Mozart gemisinden alınan İsmailov’un cenazesi uçakla Lebrevil’e götürüldü. Buradan THY’nin tarifeli uçağına aktarılan cenaze ilk olarak İstanbul’a, ardından da yine THY’nin uçağıyla Bakü’ye taşındı.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Cenazeyi Haydar Aliyev Havalimanı’nda Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ile Azerbaycan Başsavcılığı yetkilileri ve İsmailov’un ailesi karşıladı. İsmailov’un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva yaptığı açıklamada, “Vatandaşımızın cenazesinin Bakü’ye getirilmesinde yardımcı oldukları için Türkiye’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

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