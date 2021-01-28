İkinci mühendise acı karşılama

Türkiye’nin Lebrevil Büyükelçiliği tarafından Gentil Limanı’nda Mozart gemisinden alınan İsmailov’un cenazesi uçakla Lebrevil’e götürüldü. Buradan THY’nin tarifeli uçağına aktarılan cenaze ilk olarak İstanbul’a, ardından da yine THY’nin uçağıyla Bakü’ye taşındı.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Cenazeyi Haydar Aliyev Havalimanı’nda Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ile Azerbaycan Başsavcılığı yetkilileri ve İsmailov’un ailesi karşıladı. İsmailov’un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva yaptığı açıklamada, “Vatandaşımızın cenazesinin Bakü’ye getirilmesinde yardımcı oldukları için Türkiye’ye teşekkür ediyoruz” dedi.