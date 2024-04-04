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İkinci kez muhtar seçildi! Mazbatayı alamadan kalp krizi geçirerek vefat etti

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#Konya#Mazbata#Muhtar
İkinci kez muhtar seçildi Mazbatayı alamadan kalp krizi geçirerek vefat etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 16:38

Konya’nın Hüyük ilçesinde, ikinci kez seçilen 49 yaşındaki mahalle muhtarı, mazbatayı alamadan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Hüyük ilçesi Ulupınar Mahallesi’nde 31 Mart’ta yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde ikinci kez muhtarlığa seçilen 49 yaşındaki Ayhan Küçükyılmaz, ilçe merkezindeki kendisine ait kırtasiye iş yerinde öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. İhbar üzerinde olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ayhan Küçükyılmaz, Hüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen muhtar Ayhan Küçükyılmaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2019 yılında mahallesinde muhtar seçilen Küçükyılmaz, 31 Mart’ta yapılan seçimlerde de yeniden aday olmuş ve ikinci kez seçilmişti.

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#Konya#Mazbata#Muhtar

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