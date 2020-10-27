İkinci kez müebbet

‘Meleklerle Yaşamak’ kitabının yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli(48), 15 Kasım 2016’da, Melekler Eğitim Danışmanlık ofisinin bulunduğu apartmanın girişinde vurularak öldürüldü. Sinem Koç, 16 Aralık 2016’da, annesi Pervin Asmaz tarafından 155’e yapılan ihbar üzerine tutuklandı.

Sinem Koç’un hakkında İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet etme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Koç, ilk duruşmada İkala’nın yazdığı kitaptan kötü etkilediğini, bu durumdan da kitabın yazarının sorumlu olduğunu düşünmeye başladığını söyledi. İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Koç’u ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Koç’un avukatının yerel mahkemece verilen hükme itiraz etmesi üzerine dosyayı inceleyen İstanbul BAM 1’inci Ceza Dairesi, istinaf başvurusunu oy birliği ile reddetti. ‘Tasarlayarak öldürme’ suçu yönünden Koç’un avukatının İstanbul BAM 1’inci Ceza Dairesi’nin kararını temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi ise Sinem Koç hakkında yerel mahkemece kurulan hükmü, akıl hastası olup olmadığına dair raporla arasındaki çelişki giderilmediği gerekçesi ile bozdu.

Bozma kararının ardından İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’dan istenen raporda “Sinem Koç’un cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliği ile mütalaa olunur” denildi.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davanın karar duruşmasında son savunması sorulan tutuklu sanık Sinem Koç, “Çok pişmanım” dedi.

‘ŞEYTANI ÖLDÜRDÜM’

Beki İkala’nın ailesinin avukatı Dilek Helvacı, sanığın cezalandırılmasını istediklerini belirterek, “Olaydan 1 gün sonra da ‘şeytanı öldürdüm’ diye açıklama yapması nedeniyle hakkında takdir indirimi uygulanmamasını talep ediyoruz” diye konuştu. Davayı ikinci kez karara bağlayan mahkeme heyeti Sinem Koç’u, Beki İkala Erikli’yi ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Pişman olduğuna dair herhangi bir davranış görülmediği gerekçesi ile takdir indirimi uygulamadı.