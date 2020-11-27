İkinci kez koronavirüs bulaşır mı? Korona iki kez bulaşıyor mu?
İkinci kez koronavirüs bulaşıp bulaşmayacağı noktasında çekimser açıklamalar yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), temmuz ayında yaptığı açıklamada konuyla ilgili net bir çıkarımda bulunamamıştı. DSÖ'nün ikinci kez koronavirüs bulaşması hakkındaki açıklamalarının ardından bazı ünlü isimlerin ikinci kez koronavirüs vakası ile karşılaşması üzerine gözler yeni açıklamalar çevrildi. İşte, ikinci kez koronavirüs bulaşır mı sorusunun cevabı
İkinci kez koronavirüs bulaşması hakkında DSÖ'den temmuz ayında yapılan açıklamada "Kovid-19'un (bir kişiye ikinci kez bulaşıp bulaşmayacağı hakkında) tam bir cevabımız yok. Ancak, bu aktif bir araştırma alanı ve şunu söylemeliyim ki tüm dünyada aktif ortak bir araştırma devam ediyor" ifadelerinde bulunulmuştu.
Ancak Türk futbolunun sevilen teknik direktörü Yılmaz Vural'ın ikinci kez koronavirüse yakalanması ve hastaneye kaldırılması üzerine konu bir kez daha gündeme geldi.
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