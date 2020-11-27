İkinci kez koronavirüs bulaşır mı? Korona iki kez bulaşıyor mu?

İkinci kez koronavirüs bulaşması hakkında DSÖ'den temmuz ayında yapılan açıklamada "Kovid-19'un (bir kişiye ikinci kez bulaşıp bulaşmayacağı hakkında) tam bir cevabımız yok. Ancak, bu aktif bir araştırma alanı ve şunu söylemeliyim ki tüm dünyada aktif ortak bir araştırma devam ediyor" ifadelerinde bulunulmuştu.

Ancak Türk futbolunun sevilen teknik direktörü Yılmaz Vural'ın ikinci kez koronavirüse yakalanması ve hastaneye kaldırılması üzerine konu bir kez daha gündeme geldi.